Россия снова атаковала регионы Украины с помощью БПЛА

Российские войска в ночь на понедельник, 30 сентября, совершили очередную атаку на украинские регионы с использованием БПЛА. В Киевской и ряде других областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Около 2.00 по местному времени глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в Telegram, что в столице работают системы ПВО. Ту же информацию обнародовала Киевская областная военная администрация.

Позже, около 4.30 по украинскому времени, о взрывах в Киеве сообщило агентство Reuters. „Как сообщили очевидцы агентству Reuters, в понедельник в столице Украины Киеве раздались новые взрывы, похожие на работу систем ПВО, после того как военные заявили, что Россия начала атаки беспилотниками“, - говорится в сообщении.

Со своей стороны Воздушные силы ВСУ уведомили ночью об ударных беспилотниках в небе над Киевской, Черниговской, Полтавской областей. Онлайн-издание Korrespondent.net написало со ссылкой на мониторинговые каналы о взрывах в Киевской, Винницкой, Черкасской областях. Позже в течение ночи в канале Воздушных сил ВСУ появилась инфорация о запуске КАБ-ов в Запорожской и Харьковской областях.

Ранее онлайн-издание „Суспiльне новини“ сообщило в Telegram о звуках взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области.

Между тем железнодорожная компания „Укрзализныця“ написала в Telegram, что из-за российских обстрелов в Николаевской области был закрыт для движения поездов перегон „Долинская-Николаев“. „Поезд 121/122 Киев - Николаев будет курсировать до ст. Долинская, - говорится в посте. - Пассажиров просим в любом случае находиться в вагоне до утра и ждать автобусный трансфер Долинская - Николаев, организацией которого мы занимаемся прямо сейчас“.

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