Израильский удар по центру Бейрута: сообщается о гибели четырех человек

По его данным, израильский беспилотник нанес удар по квартире в районе Кола, принадлежащей членам группировки „Аль-Джамаа аль-Исламия“, пишет BBC News Русская служба.

На кадрах с места событий видно, что разрушен один из этажей многоквартирного дома. После удара там возник пожар.

В организации „Народный фронт освобождения Палестины“ (PFLP) заявили, что в результате удара погибли трое ее лидеров.

„Народный фронт освобождения Палестины сообщает, что три его лидера были убиты в результате израильского удара по Бейруту“, — говорится в заявлении, которое цитирует Reuters.

По данным AFP, среди убитых — начальник службы безопасности PFLP Мохаммад Абдель-Ааль, командир Имад Одех, а также Абдельрахман Абдель-Ааль.

Это первый удар, который был нанесен в черте города в ходе нынешней эскалации — ранее израильские военные атаковали в основном южную окраину Бейрута, где расположены объекты „Хезболлы“, и другие районы Ливана.

Армия обороны Израиля пока не комментировала эти сообщения. Ночью в ЦАХАЛ сообщали лишь об ударах по объектам „Хезболлы“ на востоке Ливана.

В воскресенье Израиль наносил авиаудары по позициям хуситов в Йемене и десяткам объектов „Хезболлы“ в Ливане.

Представители хуситов заявили, что по меньшей мере четыре человека погибли и еще 33 получили ранения в результате серии ударов по электростанциям и морскому порту на западе Йемена.

Израильские власти утверждают, что нанесли удары в ответ на недавние атаки хуситов, и уничтожили объекты, которые используются для транспортировки иранского оружия.

Верховный политический совет хуситов назвал удары „жестокой агрессией“ и заявил, что „ответ неизбежен“.

В воскресенье израильские военные также продолжали наносить удары по позициям „Хезболлы“ на юге Ливана и в других районах страны. Вечером в воскресенье они заявили, что нанесли удары по 120 объектам.