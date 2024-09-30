Израильский удар по центру Бейрута: сообщается о гибели четырех человек
В результате израильского удара по жилому дому в центре Бейрута в ночь на понедельник погибли четыре человека, сообщает AFP со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.
По его данным, израильский беспилотник нанес удар по квартире в районе Кола, принадлежащей членам группировки „Аль-Джамаа аль-Исламия“, пишет BBC News Русская служба.
На кадрах с места событий видно, что разрушен один из этажей многоквартирного дома. После удара там возник пожар.
В организации „Народный фронт освобождения Палестины“ (PFLP) заявили, что в результате удара погибли трое ее лидеров.
„Народный фронт освобождения Палестины сообщает, что три его лидера были убиты в результате израильского удара по Бейруту“, — говорится в заявлении, которое цитирует Reuters.
По данным AFP, среди убитых — начальник службы безопасности PFLP Мохаммад Абдель-Ааль, командир Имад Одех, а также Абдельрахман Абдель-Ааль.
Это первый удар, который был нанесен в черте города в ходе нынешней эскалации — ранее израильские военные атаковали в основном южную окраину Бейрута, где расположены объекты „Хезболлы“, и другие районы Ливана.
Армия обороны Израиля пока не комментировала эти сообщения. Ночью в ЦАХАЛ сообщали лишь об ударах по объектам „Хезболлы“ на востоке Ливана.
В воскресенье Израиль наносил авиаудары по позициям хуситов в Йемене и десяткам объектов „Хезболлы“ в Ливане.
Представители хуситов заявили, что по меньшей мере четыре человека погибли и еще 33 получили ранения в результате серии ударов по электростанциям и морскому порту на западе Йемена.
Израильские власти утверждают, что нанесли удары в ответ на недавние атаки хуситов, и уничтожили объекты, которые используются для транспортировки иранского оружия.
Верховный политический совет хуситов назвал удары „жестокой агрессией“ и заявил, что „ответ неизбежен“.
В воскресенье израильские военные также продолжали наносить удары по позициям „Хезболлы“ на юге Ливана и в других районах страны. Вечером в воскресенье они заявили, что нанесли удары по 120 объектам.
Ливанские власти заявили, что в воскресенье в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 105 человек, 350 получили ранения.
Министерство здравоохранения Ливана заявило, что за последние две недели более 1 тысячи ливанцев были убиты и 6 тысяч ранены, не уточнив при этом, сколько среди них было мирных жителей.
Власти также сообщили, что миллион человек — пятая часть населения страны — был вынужден покинуть свои дома.
В результате бомбардировок Израиля в последние две недели погибло несколько высокопоставленных членов „Хезболлы“, в том числе ее лидер Хасан Насралла — он был убит в субботу в Бейруте.
Израиль пообещал продолжать наступление и заявил, что хочет сделать северные районы страны безопасными для жителей, которые были вынуждены покинуть их из-за постоянных ракетных обстрелов „Хезболлы“.
Вашингтон, тем временем, продолжает призывать к дипломатическому урегулированию конфликта.
Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, можно ли избежать масштабной войны на Ближнем Востоке, сказал: „Нужно“.
Он также сообщил, что в ближайшее время планирует провести разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как развивались события
17–18 сентября: По всему Ливану взорвались пейджеры и рации, принадлежащие членам „Хезболлы“, убив по меньшей мере 37 человек и ранив еще тысячи. Считается, что ответственность за это несет Израиль, хотя он пока никак не комментировал произошедшее.
20 сентября: Израиль нанес удар по опорному пункту „Хезболлы“ на юге Бейрута, в результате чего погибли 55 человек, включая одного из высших командиров.
23 сентября: Израиль начал массированную бомбардировку Ливана, нанеся удары по 1300 объектам „Хезболлы“ на юге, востоке и в столице. За один день погибли более 550 человек.
25–26 сентября: Мировые лидеры на саммите ООН в Нью-Йорке призвали к деэскалации. Союзники Израиля, включая США, Великобританию и ЕС, формируют коалицию, призывающую к временному прекращению огня. Израиль не принял предложения, „Хезболла“ его проигнорировала. Число погибших в Ливане превысило 630 человек.
27 сентября: Нетаньяху выступил в ООН, обещая „победить Хезболлу“. Израиль нанес удар по штаб-квартире группировки в Бейруте, в результате которого погибли несколько высокопоставленных членов ее руководства, в том числе лидер „Хезболлы“ Хасан Насралла.
28 сентября: ЦАХАЛ объявил, что Насралла убит, и через несколько часов этот факт подтвердила „Хезболла“.
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