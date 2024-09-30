Норвегия рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией

Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией, сообщает норвежская государственная вещательная компания NRK.

Забор должен помочь в том случае, если из России в Норвегию будет стремиться поток беженцев. Это происходило, например, в 2015 году, когда через Стурскуг, единственный погранпункт между Норвегией и Россией, пешком и на велосипедах прибыло 5000 просителей убежища с территории РФ.

NRK сообщает о мигрантах из третьих стран, которые в прошлом году хотели попасть в Финляндию. Финские власти сочли происходящее инструментализированной миграцией и в итоге финны построили на границе забор длиной 200 км.

По данным NRK, министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель вдохновилась примером Финляндии, которая продолжает строить заграждение на восточной границе.

Министр заявила в интервью NRK, что строительство заборов может быть одним из способов улучшить ситуацию с безопасностью.

Пока неясно, будет ли забор построен вдоль всей границы или только на отдельном ее участке. Протяженность сухопутной границы между Норвегией и Россией составляет 200 километров.

По словам Мель, строительство заграждений – дорогостоящий процесс, и необходимо оценить разумность подобных вложений. Инвестировать, как считает Мель, также можно в закупку дронов, которые будут патрулировать территорию, и в увеличение числа пограничников в Стурскуге.

В то же время, напоминает министр, Финляндия считает строительство забора разумной мерой, но стоит помнить, что пограничные территории Финляндии и Норвегии отличаются по ландшафту и граница между Финляндией и Россией намного длиннее.

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