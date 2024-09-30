ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: „Левадия“ уверенно движется к чемпионству, а „Пайде“ взял реванш у нарвского „Транса“

„Левадия“ уверенно обыгрывает „Калев“ и приближается к чемпионству

„Левадия“ открыла счет уже на 13-й секунде матча благодаря голу Ричи Эфраима Мусабы после передачи Александра Закарлюки. Преимущество хозяев удвоилось в середине первого тайма, когда защитник „Калева“ Каспар Лаур отправил мяч в собственные ворота после прострела Иоана Яковлева. На 34-й минуте Михаэль Шённинг-Ларсен забил третий гол, а окончательный счет установил Марк Оливер Рооснупп, выйдя на замену и отличившись в концовке встречи.

„Курессааре“ прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в матче против „Нымме Юнайтед“

В первых трёх встречах этого сезона команды сыграли вничью, и первый тайм матча в Курессааре также завершился с нулевым счётом. Однако сразу после перерыва хозяева вышли вперёд благодаря голу Глеба Певцова. На 60-й минуте Мяртен Паюнурм удвоил преимущество, но вскоре Факундо Стефанацци сократил отставание. На 74-й минуте футболисты „Курессааре“ заработали пенальти, который реализовал капитан Мяртен Паюнурм. Окончательный счёт в компенсированное время установил точный удар Кристофера Робина Грюна.

Последний раз клуб с острова Сааремаа выигрывал в чемпионате Эстонии в начале августа, когда одержал победу в гостях над „Калевом“ со счётом 3:0.

„Флора“ продолжает борьбу за третье место

„Флора“ вышла вперёд в домашнем матче против пярнусского „Вапруса“ на 28-й минуте, когда ветеран клуба Раунo Аллику отправил мяч в девятку ударом из-за пределов штрафной. Спустя несколько минут Аллику вновь оказался в центре внимания, но на этот раз его фол привёл к пенальти для „Вапруса“. Однако Эверт Грюнвальд великолепно отразил удар Роналдо Тийсмаа, не позволив сравнять счёт. Перед перерывом 17-летний Тони Варьюнд удвоил преимущество хозяев, а окончательный счёт матча установил Сергей Зенёв в начале второго тайма.

„Пайде“ взял реванш у нарвского „Транса“