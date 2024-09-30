ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: „Левадия“ уверенно движется к чемпионству, а „Пайде“ взял реванш у нарвского „Транса“
В минувшие выходные в чемпионате Эстонии по футболу (Премиум лига) состоялся 30-й тур.
„Левадия“ уверенно обыгрывает „Калев“ и приближается к чемпионству
„Левадия“ открыла счет уже на 13-й секунде матча благодаря голу Ричи Эфраима Мусабы после передачи Александра Закарлюки. Преимущество хозяев удвоилось в середине первого тайма, когда защитник „Калева“ Каспар Лаур отправил мяч в собственные ворота после прострела Иоана Яковлева. На 34-й минуте Михаэль Шённинг-Ларсен забил третий гол, а окончательный счет установил Марк Оливер Рооснупп, выйдя на замену и отличившись в концовке встречи.
„Курессааре“ прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в матче против „Нымме Юнайтед“
В первых трёх встречах этого сезона команды сыграли вничью, и первый тайм матча в Курессааре также завершился с нулевым счётом. Однако сразу после перерыва хозяева вышли вперёд благодаря голу Глеба Певцова. На 60-й минуте Мяртен Паюнурм удвоил преимущество, но вскоре Факундо Стефанацци сократил отставание. На 74-й минуте футболисты „Курессааре“ заработали пенальти, который реализовал капитан Мяртен Паюнурм. Окончательный счёт в компенсированное время установил точный удар Кристофера Робина Грюна.
Последний раз клуб с острова Сааремаа выигрывал в чемпионате Эстонии в начале августа, когда одержал победу в гостях над „Калевом“ со счётом 3:0.
„Флора“ продолжает борьбу за третье место
„Флора“ вышла вперёд в домашнем матче против пярнусского „Вапруса“ на 28-й минуте, когда ветеран клуба Раунo Аллику отправил мяч в девятку ударом из-за пределов штрафной. Спустя несколько минут Аллику вновь оказался в центре внимания, но на этот раз его фол привёл к пенальти для „Вапруса“. Однако Эверт Грюнвальд великолепно отразил удар Роналдо Тийсмаа, не позволив сравнять счёт. Перед перерывом 17-летний Тони Варьюнд удвоил преимущество хозяев, а окончательный счёт матча установил Сергей Зенёв в начале второго тайма.
„Пайде“ взял реванш у нарвского „Транса“
Первый тайм матча завершился без забитых мячей, но на 65-й минуте „Транс“ остался в меньшинстве после того, как Эрикис Сантос получил вторую жёлтую карточку за фол на Патрике Кристале.
Несколько минут спустя Оскар Хыйм вывел гостей вперёд, а на 75-й минуте Абдули Сисей удвоил преимущество команды из Ярвамаа. Окончательный результат матча установил Роби Саармаа на 85-й минуте, забив прямым ударом со штрафного.
Для „Пайде“ это была сладкая месть, так как всего несколько дней назад они потерпели драматическое поражение от „Транса“ на своём стадионе, а первые два матча сезона между этими командами завершились вничью.
„Нымме Калью“ совершил камбэк в Тарту
В последнем матче тура „Нымме Калью“ одержал выездную победу над „Таммекой“ со счётом 3:2. „Таммекa“ вышла вперёд на 14-й минуте благодаря голу Ахмеда Башера. Однако на перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу „Нымме Калью“, благодаря голам Алекса Маттиаса Тамма, Ивана Патрикеева и Гильерме Смита. Во втором тайме защитник „Нымме Калью“ Марлон Фубер-Жакмен был удалён с поля за прямую красную карточку, что оставило его команду в меньшинстве и привело к назначению пенальти в их ворота. Тристан Коскар успешно реализовал этот одиннадцатиметровый, однако „Таммеку“ не хватило на большее, и „Нымме Калью“ одержал пятую подряд победу.
Турнирная таблица:
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