Израиль нанес удары по инфраструктуре хуситов в Йемене

В атаке, по данным ЦАХАЛ, участвовали десятки израильских самолётов, включая истребители.

Под удар попали электростанции и порт, через который хуситы переправляют в регион иранское оружие и нефть. По данным телеканала „Аль-Джазира“, в результате ударов загорелся один из нефтяных резервуаров в портовом терминале.

В ЦАХАЛ отметили, что удары были нанесены в ответ на недавние атаки хуситов с применением баллистических ракет по территории Израиля.

Подконтрольный хуситам Минздрав заявил, что в результате израильской атаки погибли четыре человека, около 30 получили ранения.

В субботу хуситы заявили, что атаковали израильский международный аэропорт Бен-Гурион во время прибытия туда из США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Армия обороны Израиля позднее сообщила, что израильская система ПВО перехватила выпущенную из Йемена ракету.

Хуситы контролируют значительную часть территории Йемена. В октябре прошлого года они заявили, что присоединяются к войне палестинской радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, против Израиля. С тех пор хуситы регулярно обстреливают территорию Израиля и атакуют её беспилотниками. В июле из Йемена был запущен дрон иранского производства, упавший в Тель-Авиве. В результате один человек погиб, десять – получили ранения.

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