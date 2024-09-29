ВИДЕО | Самцы оленей решили устроить сражение в центре города

Драка была настолько захватывающей, что диким животным, казалось, было все равно, есть ли вокруг люди или другие животные. Город Закопане находится у подножья Татр, где располагаются густые леса Татранского национального парка. Вероятно, именно оттуда и пришли эти два задиры.