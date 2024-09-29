29.09.2024, 20:51
ВИДЕО | Самцы оленей решили устроить сражение в центре города
ФОТО: x.com/thepolandnews
В небольшом городе Закопане на юге Польши удивленные жители наблюдали, как самцы оленей выясняли отношения посреди оживленной трассы.
Драка была настолько захватывающей, что диким животным, казалось, было все равно, есть ли вокруг люди или другие животные. Город Закопане находится у подножья Татр, где располагаются густые леса Татранского национального парка. Вероятно, именно оттуда и пришли эти два задиры.
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