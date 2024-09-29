ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (949-й день) | Украина заявила об успешном ударе по российскому ракетному арсеналу в Волгоградской области

Российские войска за ночь выпустили по Украине 22 беспилотника „Шахед“, сообщили в ВСУ. По информации военных, 15 беспилотников были сбиты в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Пять человек погибли и более 20 ранены за минувшие сутки в Донецкой и Херсонской областях

В Херсонской области в результате российских ударов погибли четыре человека, 10 получили ранения, сообщила Херсонская областная военная администрация.

Повреждены жилая многоэтажка и 30 частных домов, автобус и частные автомобили.

В Донецкой области погиб один житель — в населенном пункте Ясеново, еще 14 человек в области за сутки получили ранения, сообщила Донецкая областная администрация.

Российские военные сообщения об ударах по Херсонской и Донецкой областях не комментировали.