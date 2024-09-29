ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (949-й день) | Украина заявила об успешном ударе по российскому ракетному арсеналу в Волгоградской области
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на воскресенье и утром
Украинские дроны массово атаковали территорию РФ. По сообщению Минобороны, российской ПВО были уничтожены 125 беспилотников самолетного типа: 67 из них над Волгоградской областью, по 17 над Белгородской и Воронежской областями, 18 — над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 — над акваторией Азовского моря.
В Воронеже падающий беспилотник попал в многоэтажный дом, сообщил губернатор Александр Гусев. Никто из жильцов не пострадал, повреждены несколько автомобилей. По словам Гусева, из-за падения беспилотников в нескольких районах города начались пожары, их уже потушили.
В Ростовской области в результате падения беспилотника начался лесной пожар, он охватил площадь 20 гектаров, сообщил губернатор Василий Голубев.
Российские военные выпустили не менее 10 снарядов по Запорожью, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров. Под обстрел, по его словам, попали жилые дома, разрушена многоэтажка. По последним данным, пострадали 16 человек.
Российские войска за ночь выпустили по Украине 22 беспилотника „Шахед“, сообщили в ВСУ. По информации военных, 15 беспилотников были сбиты в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Пять человек погибли и более 20 ранены за минувшие сутки в Донецкой и Херсонской областях
В Херсонской области в результате российских ударов погибли четыре человека, 10 получили ранения, сообщила Херсонская областная военная администрация.
Повреждены жилая многоэтажка и 30 частных домов, автобус и частные автомобили.
В Донецкой области погиб один житель — в населенном пункте Ясеново, еще 14 человек в области за сутки получили ранения, сообщила Донецкая областная администрация.
Российские военные сообщения об ударах по Херсонской и Донецкой областях не комментировали.
Основные новости к полудню
Поправки в российскую ядерную доктрину уже подготовлены, в ближайшее время они будут оформляться юридически, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Определять, наступили ли условия для возможности применения ядерного оружия в соответствии с новой доктриной, будет Минобороны.
Минобороны РФ заявило о захвате села Макеевка в Луганской области. Украинские военные потерю контроля над населенным пунктом не подтверждали.
Командира 72-й механизированной бригады ВСУ, которая держит оборону в Угледаре, уволили с должности. Причины не уточняются; ранее появлялись сведения, что Иван Винник назначен на более высокую должность „с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта“. Угледар окружен российскими войсками, независимые наблюдатели прогнозируют, что в ближайшее время он, скорее всего, будет полностью захвачен.
Главные новости второй половины дня
В сети распространилось видео из Курска, где беспилотник, запущенный в ходе утренней атаки ВСУ, попадает в жилой дом. Мэр города Игорь Куцак сообщил, что в результате атаки никто не пострадал. Примерно в ста метрах от дома находятся здания мэрии Курска и администрации Курской области.
Генштаб ВСУ заявил, что в ходе ночной атаки украинские дроны уничтожили арсенал оружия в Волгоградской области, куда накануне прибыл эшелон с ракетами из Ирана. По утверждению Генштаба ВСУ, сейчас там „наблюдается пожар и детонация боеприпасов“. Независимых подтверждений этой информации нет. Российские провоенные паблики подтверждают факт атаки на арсенал, однако не пишут о крупных разрушениях.
Издание „РБК-Украина“ сообщило со ссылкой на источники в украинской разведке, что арсенал был атакован около 2:30 в воскресенье, 29 сентября, с помощью 120 ударных дронов-камикадзе разных типов украинского производства.
Данные сервиса NASA FIRMS, получающего информацию со спутников и фиксирующей тепловые аномалии во всем мире, показывают, что действительно возле и на территории ракетного арсенала в Котлубани происходит несколько крупных пожаров.
Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что Владимир Путин может применить ядерное оружие. По мнению президента Украины, Путин любит свою жизнь, свой образ жизни и то, как он управляет жизнью других. „Это я могу сказать точно. И именно поэтому я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие“, — сказал Зеленский в интервью Fox News. При этом он подчеркнул, что „не может знать точно“, что сделает Путин, так как он „не всегда адекватен“.
Председатель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов может в самое ближайшее время покинуть свой пост, пишет издание NV со ссылкой на источник. Его возможным преемником журналисты называют Олега Иващенко, который сейчас занимает должность главы Службы внешней разведки Украины.
Лидер немецкой партии ХДС и один из наиболее вероятных претендентов на пост канцлера Фридрих Мерц заявил, что „Украина никогда не сможет победить Россию и это никогда не было целью“. По его словам, союзники помогают Киеву „не проиграть войну“. „Для меня победа означает: она [Украина] должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны безнадежным“, — сказал Мерц.