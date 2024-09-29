Украина критикует Швейцарию за одобрение китайской инициативы

В ходе встречи было объявлено о создании инициативы „Друзья мира“ с участием ряда нейтральных стран в поддержку выдвинутой ранее инициативы Китая и Бразилии о принципах мирного урегулирования российско-украинской войны.

Как говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, мирные инициативы, подобные китайско-бразильской, „лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия“. Любые мирные инициативы, по мнению Киева, должны гарантировать полное восстановление территориальной целостности Украины. Единственным путём к „справедливому миру“ в заявлении названа „формула мира“, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским: она предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины. Москва ранее это требование категорически отвергла.

Швейцария, не входящая в военные союзы, однако присоединившаяся к санкциям, введённым ЕС против России в связи с вторжением в Украину, в июне организовала первый так называемый Глобальный саммит мира с участием десятков государств. На нём обсуждалась украинская „формула мира“. Россия на форум приглашена не была, а Китай и ряд других влиятельных стран так называемого Глобального Юга не стали принимать в ней участие.

Как пишет DW, 27 сентября официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что его страна одобряет мирную инициативу по Украине, предложенную Китаем и Бразилией, поскольку она призывает к установлению режима прекращения огня и направлена на поиск политического решения конфликта. Он подчеркнул, что к документу, опубликованному Китаем и Бразилией в мае и уже тогда раскритикованному Украиной, была добавлена отсылка к Уставу ООН. Этого было достаточно, чтобы Швейцария изменила взгляд на эту инициативу. „Эта инициатива важна, поскольку она предлагает альтернативу воинственным речам, произнесенным на этой неделе в ООН как украинской, так и российской стороной“, – цитирует представителя МИД онлайн-издание Swissinfo.