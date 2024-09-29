Украина критикует Швейцарию за одобрение китайской инициативы
МИД Украины подверг критике Швейцарию за участие в качестве наблюдателя во встрече, организованной в пятницу Китаем и Бразилией на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает „Радио Свобода“.
В ходе встречи было объявлено о создании инициативы „Друзья мира“ с участием ряда нейтральных стран в поддержку выдвинутой ранее инициативы Китая и Бразилии о принципах мирного урегулирования российско-украинской войны.
Как говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, мирные инициативы, подобные китайско-бразильской, „лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия“. Любые мирные инициативы, по мнению Киева, должны гарантировать полное восстановление территориальной целостности Украины. Единственным путём к „справедливому миру“ в заявлении названа „формула мира“, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским: она предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины. Москва ранее это требование категорически отвергла.
Швейцария, не входящая в военные союзы, однако присоединившаяся к санкциям, введённым ЕС против России в связи с вторжением в Украину, в июне организовала первый так называемый Глобальный саммит мира с участием десятков государств. На нём обсуждалась украинская „формула мира“. Россия на форум приглашена не была, а Китай и ряд других влиятельных стран так называемого Глобального Юга не стали принимать в ней участие.
Как пишет DW, 27 сентября официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что его страна одобряет мирную инициативу по Украине, предложенную Китаем и Бразилией, поскольку она призывает к установлению режима прекращения огня и направлена на поиск политического решения конфликта. Он подчеркнул, что к документу, опубликованному Китаем и Бразилией в мае и уже тогда раскритикованному Украиной, была добавлена отсылка к Уставу ООН. Этого было достаточно, чтобы Швейцария изменила взгляд на эту инициативу. „Эта инициатива важна, поскольку она предлагает альтернативу воинственным речам, произнесенным на этой неделе в ООН как украинской, так и российской стороной“, – цитирует представителя МИД онлайн-издание Swissinfo.
Инициатива Китая и Бразилии по сути предусматривает заморозку конфликта по нынешней линии фронта, прекращение огня и начало мирных переговоров.
Москва воздерживалась от прямой критики инициативы Бразилии и Китая, которые входят вместе с Россией в группу БРИКС, саммит которой пройдёт в Казани в октябре. Однако она не выражала и согласия с ней. Российский президент Владимир Путин прямо выдвигал другие условия для начала мирных переговоров: он потребовал вывода украинских войск из четырёх областей Украины, а также формального отказа Украины от вступления в НАТО.
О согласии присоединиться к платформе „Друзья мира“ в ООН, как сообщается, заявили такие страны, как Саудовская Аравия, Египет, Мексика, Казахстан, Турция, Алжир, Боливия. Многие из них имеют дружественные отношения с Москвой и не выступали с осуждением вторжения в Украину. В качестве наблюдателей в заседании 27 сентября приняли участие Швейцария, Венгрия и Франция. Если позиция Венгрии близка к позиции Китая и Бразилии, то Франция активно выступает в поддержку Украины. Госсекретарь США Джо Байден непрямо раскритиковал инициативу, сказав, что действия Пекина должны соответствовать его словам, чего пока не происходит.
Китай, Бразилия и еще 10 стран по итогам встречи также предостерегли от применения ядерного оружия в ходе конфликта. Поскольку у Украины нет такого оружия, призыв очевидно обращён к России. Документ принят на фоне недавних заявлений президента Владимира Путина об изменении ядерной доктрины России.
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