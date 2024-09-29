Кремль: Определять условия для применения ядерного оружия будут военные

По его словам, военные РФ „внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются (на войне в Украине. - Ред.)“ и „не будут ослаблять свое внимание“. Так Песков прокомментировал слова журналиста о том, что некоторые из условий применения ядерного оружия, озвученных Путиным, якобы уже имеют место.

Песков также заявил, что „по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины“ и повторил кремлевский нарратив о „продвижении инфраструктуры НАТО к границам России“ - якобы это все и сделало необходимым „внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в основы госполитики в области ядерного сдерживания“. По словам пресс-секретаря Путина, такие корректировки уже подготовлены и начинают оформляться.

Ядерные угрозы Путина

На этой неделе Путин фактически пригрозил, что Россия может применить ядерное оружие в случае массированных ударов с воздуха по территории страны. Он также предупредил, что любое нападение на Россию, осуществляемое при поддержке ядерного государства, может быть расценено как совместная агрессия против РФ.

Ранее российский президент также заявил, что применение западного высокоточного оружия большой дальности против России будет значить прямое участие стран НАТО в войне. О разрешении применять такое оружие для ударов вглубь территории РФ уже несколько месяцев просит президент Украины Владимир Зеленский.

Евросоюз и США осудили ядерные угрозы Путина, назвав их крайне безответственными.

Китай и Бразилия предостерегли от угроз применения ЯО

Китай, Бразилия и еще 10 стран предостерегли от применения или от угроз применения ядерного оружия против Украины. „Мы призываем отказаться от угроз применения оружия массового поражения, особенно ядерных, химических и биологических вооружений“, - говорится в совместном заявлении 12 стран, обнародованном вечером в пятницу, 27 сентября, после встречи по Украине на уровне министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.