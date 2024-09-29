The Insider со ссылкой на документы: Навальный мог быть отравлен в колонии

Среди них - две версии постановления в отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Навального. Как утверждает The Insider, из окончательной версии документа были убраны упоминания симптомов, которые свидетельствовали о том, что Навальный мог быть отравлен.

The Insider публикует обе версии постановления (обе датированы 26 июля 2024 года) и сравнивает их. Как утверждается, в более раней версии говорится о том, что Навальный 16 февраля „начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание“. В отредактированной версии постановления, которая впоследствии была опубликована, о боли в области живота, рвоте и судорогах не упоминается. Как пишет The Insider, в его распоряжении есть опись изъятых объектов после смерти Навального, и там тоже фигурируют „образцы рвотных масс“, которые якобы были отданы на экспертизу.

The Insider напоминает, что вдова оппозиционера Юлия Навальная ранее также говорила, что Навальный „в последние минуты перед смертью жаловался на острую боль в животе“.

В ранее опубликованных официальных документах говорилось о том, что смерть Навального стала результатом обострения гипертонической болезни и других заболеваний, а непосредственной причиной смерти стало „нарушение сердечного ритма“. Как говорят опрошенные The Insider врачи, описанные в более ранней версии постановления симптомы, однако, не подтверждают эту версию, а скорее свидетельствуют о том, что Навальный мог быть отравлен фосфороорганическим веществом - таким, как „Новичок“, после отравления которым он выжил в 2020 году.

Соратники Навального с самого дня его гибели утверждали, что он был убит, вероятнее всего, по приказу российских властей. The Insider утверждает, что теперь появились документальные доказательства этой версии. Издание не пишет, откуда у него документы, которые оно публикует. Комментариев властей по поводу публикации пока нет.