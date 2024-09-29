Таллиннский „Пантер“ одержал свою шестую победу в Балтийской хоккейной лиги

В первом периоде матча зрители не увидели заброшенных шайб. Под конец второго периода Андре Линде вывел „Пантер“ вперёд. В начале третьего периода хоккеисты „Пантер“ получили два подряд двухминутных удаления, и, играя втроём против пятерых, позволили хозяевам сравнять счёт.

Через четыре минуты после пропущенной шайбы от рижан Томи-Петтери Ансио снова вывел „Пантер“ вперёд, но спустя шесть минут „Призма“ вновь сравняла счёт. За три с половиной минуты до финальной сирены Рико-Мардер Велья и Томи-Петтери Ансио забросили по шайбе с интервалом в 25 секунд, что позволило клубу „Пантер“ одержать победу со счётом 4:2. Вратарь „Пантер“ Вильям-Хенрик Койтмаа совершил 39 сэйвов.

Таллиннский „Пантер“ одержал шестую победу в восьми матчах нового сезона и занимает первое место в таблице лиги с 12 очками.

Свой следующий матч в Балтийской лиге таллиннский „Пантер“ проведет 9 октября на выезде против елгавского „Земгале“.

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