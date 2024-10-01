Современные смарт-часы дополняют творчество топовых дизайнеров

„Что действительно здорово в современных технологиях, так это то, что часы могут выполнять десятки других функций, помимо простой демонстрации текущего времени. Я убрал свои классические часы в ящик и теперь каждый день ношу смарт-часы. Приятно отметить, что каждый год на рынок выходят новые смарт-часы с более красивым дизайном, и теперь каждый может подобрать подходящую для себя модель – и любитель классических костюмов, и спортсмен, и даже модельер“, — c удовлетворением отмечает модельер Альдо Ярвсоо, чью юбилейную коллекцию в рамках Таллиннской недели моды украсят новые смарт-часы Huawei Watch GT 5.

По словам руководителя отдела обучения и эксперта по технологиям Huawei Екатерины Мишиной, уже много лет бренд фокусируется на моде и эстетическом внешнем виде. „Серия Huawei Watch GT 5 сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, предлагая владельцу возможности шикарного выбора, — рассказывает она. — Мы полагаем, что люди не должны выбирать между смарт-часами и стильными аксессуарами, ведь сами смарт-часы могут быть таким аксессуаром“, — говорит Мишина.

В то же время важно, чтобы технологии смарт-часов оставались на высшем уровне. „Huawei сотрудничает с ведущими исследовательскими институтами в области спорта и медицины, в том числе в сфере здоровья сердца и апноэ во сне, чтобы предоставить пользователям еще более точные и универсальные приложения для здоровья“, — объясняет Мишина.

„В смарт-часы серии Watch GT 5 интегрированы новые передовые алгоритмы и технологии, позволяющие повысить точность измерения сердечного ритма и уровня кислорода в крови, а также обеспечить более достоверные показатели здоровья даже в сложных климатических условиях“, — добавляет Мишина.

Качество в моде

Модельер Альдо Ярвсоо считает качество материала и исполнение важной частью своих модных коллекций. „К счастью, весь эстонский дизайн моды основан на принципах „медленной моды“, когда качество важнее количества“, — отмечает он.