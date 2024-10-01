Современные смарт-часы дополняют творчество топовых дизайнеров
Если раньше смарт-часы больше ассоциировались со спортивным костюмом и одеждой для свободного времени, то, говоря о современных смарт-часах, стоит обратить внимание не только на технологические инновации, но и заметить стильность внешнего вида смарт-устройств. И это неспроста — некоторые модели дополняют собой творения топовых дизайнеров.
„Что действительно здорово в современных технологиях, так это то, что часы могут выполнять десятки других функций, помимо простой демонстрации текущего времени. Я убрал свои классические часы в ящик и теперь каждый день ношу смарт-часы. Приятно отметить, что каждый год на рынок выходят новые смарт-часы с более красивым дизайном, и теперь каждый может подобрать подходящую для себя модель – и любитель классических костюмов, и спортсмен, и даже модельер“, — c удовлетворением отмечает модельер Альдо Ярвсоо, чью юбилейную коллекцию в рамках Таллиннской недели моды украсят новые смарт-часы Huawei Watch GT 5.
По словам руководителя отдела обучения и эксперта по технологиям Huawei Екатерины Мишиной, уже много лет бренд фокусируется на моде и эстетическом внешнем виде. „Серия Huawei Watch GT 5 сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, предлагая владельцу возможности шикарного выбора, — рассказывает она. — Мы полагаем, что люди не должны выбирать между смарт-часами и стильными аксессуарами, ведь сами смарт-часы могут быть таким аксессуаром“, — говорит Мишина.
В то же время важно, чтобы технологии смарт-часов оставались на высшем уровне. „Huawei сотрудничает с ведущими исследовательскими институтами в области спорта и медицины, в том числе в сфере здоровья сердца и апноэ во сне, чтобы предоставить пользователям еще более точные и универсальные приложения для здоровья“, — объясняет Мишина.
„В смарт-часы серии Watch GT 5 интегрированы новые передовые алгоритмы и технологии, позволяющие повысить точность измерения сердечного ритма и уровня кислорода в крови, а также обеспечить более достоверные показатели здоровья даже в сложных климатических условиях“, — добавляет Мишина.
Качество в моде
Модельер Альдо Ярвсоо считает качество материала и исполнение важной частью своих модных коллекций. „К счастью, весь эстонский дизайн моды основан на принципах „медленной моды“, когда качество важнее количества“, — отмечает он.
Помимо качества, при создании своих коллекций Ярвсоо придает большое значение и цветам. „Каждый год я открываю для себя новые цветовые гаммы и их сочетания. При этом аксессуары играют важнейшую роль во внешнем виде человека – ведь одна правильно подобранная деталь может изменить суть всего образа, – считает Ярвсоо. – В 2024 году вы можете носить все, что вам кажется приятным и красивым: в том числе носить смарт-часы с вечерним платьем — именно этого дополнения иногда не хватает для полноты картины“.
В смарт-часах Huawei Watch GT 5, играющих роль такого важного дополнения в юбилейной коллекции Ярвсоо, также уделено большое внимание качеству. „Pro-версия представлена в двух моделях: мужская модель диаметром 46 мм изготовлена из титанового сплава, используемого в аэрокосмической промышленности, а меньшая женская модель диаметром 42 мм имеет нанокристаллический керамический безель. Что делает эти модели не только элегантными, но и чрезвычайно прочными как для повседневного ношения, так и для более интенсивного использования“, — рассказывает Мишина.
По словам Екатерины Мишиной, на новых смарт-часах GT 5 можно очень легко менять ремешки и при этом выбирать цвета, которые соответствуют вашему наряду или настроению в данный момент. „Это значит, что не всегда нужно менять модель часов, но, поменяв обои циферблата и ремешок часов, можно быстро получить новый стильный аксессуар“, — говорит эксперт по технологиям.