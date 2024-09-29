Последний час парома „Эстония“, новые факты о громком задержании офицера КаПо, эстонец из Причудья на украинском фронте. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

Ранее неизвестные факты о самом громком похищении человека на границе с Россией.

Эстонец из русскоязычной семьи сражается на фронте в Украине: „Я рисковал своей жизнью, чтобы отомстить за убитого друга“.

Впервые за долгое время у Таллинна появился новый главный архитектор. Что он думает о затянувшихся дорожных работах, судьбе Горхола и количестве убежищ в Эстонии?

Что происходило на борту парома „Эстония“ в ночь крушения 30 лет назад?

C окончания школы прошло уже более 50 лет, но бывшие выпускники дружат и по сей день.

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