Последний час парома „Эстония“, новые факты о громком задержании офицера КаПо, эстонец из Причудья на украинском фронте. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
С 26 сентября в продаже по всей Эстонии доступен новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, LP, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Ранее неизвестные факты о самом громком похищении человека на границе с Россией.
Эстонец из русскоязычной семьи сражается на фронте в Украине: „Я рисковал своей жизнью, чтобы отомстить за убитого друга“.
Впервые за долгое время у Таллинна появился новый главный архитектор. Что он думает о затянувшихся дорожных работах, судьбе Горхола и количестве убежищ в Эстонии?
Что происходило на борту парома „Эстония“ в ночь крушения 30 лет назад?
C окончания школы прошло уже более 50 лет, но бывшие выпускники дружат и по сей день.
Художница нарисовала больше 350 тартуских домов. Теперь их все можно увидеть на одной карте
Большой кроссворд! Главный приз - 50 евро + среди всех, кто пришлет правильный ответ, мы разыграем три годовых подписки на RusDelfi!
и многое другое.
„Эстонский Экспресс“ — ежемесячная русскоязычная газета, которая знакомит читателей с самыми важными публикациями Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht и других изданий холдинга Delfi Meedia. Цена одного экземпляра — 2,29 евро.
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