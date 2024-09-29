ВИДЕО | Число погибших в США из-за урагана „Хелен“ продолжает быстро расти

От разрушений, вызванных „Хелен“, особенно пострадали штаты Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси и другие. „Ураган остается опасным и смертоносным, он уносит жизни людей, и угроза наводнений остается высокой“, - предупредила вице-президент США Камала Харрис.

Драматичное спасение 50 человек с крыши больницы

В городе Эрвин штата Теннесси полицейские и спасатели с помощью вертолета смогли спасти более 50 человек, забравшихся на крышу больницы. За несколько часов до их спасения сенатор Билл Хэгерти призвал официальные лица США доставить ресурсы людям, окруженным водой, и назвал ситуацию „очень тяжелой“.

Ураган „Хелен“ обрушился на Флориду 26 сентября, а затем сместился в соседние штаты. Скорость ветра достигала до 225 километров в час, урагану была присвоена четвертая категория („чрезвычайно опасный“).

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