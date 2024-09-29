ВИДЕО | Число погибших в США из-за урагана „Хелен“ продолжает быстро расти
Разрушительный шторм „Хелен“ вызвал на юго-востоке США „катастрофические, исторические наводнения“, заявил американский Национальный центр ураганов (NHC). В результате стихийного бедствия в США, по последним данным, погибли 63 человека, сообщает в воскресенье, 29 сентября, агентство AP. Более трех миллионов домохозяйств остались без электричества, передает DW.
От разрушений, вызванных „Хелен“, особенно пострадали штаты Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси и другие. „Ураган остается опасным и смертоносным, он уносит жизни людей, и угроза наводнений остается высокой“, - предупредила вице-президент США Камала Харрис.
Драматичное спасение 50 человек с крыши больницы
В городе Эрвин штата Теннесси полицейские и спасатели с помощью вертолета смогли спасти более 50 человек, забравшихся на крышу больницы. За несколько часов до их спасения сенатор Билл Хэгерти призвал официальные лица США доставить ресурсы людям, окруженным водой, и назвал ситуацию „очень тяжелой“.
Ураган „Хелен“ обрушился на Флориду 26 сентября, а затем сместился в соседние штаты. Скорость ветра достигала до 225 километров в час, урагану была присвоена четвертая категория („чрезвычайно опасный“).
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