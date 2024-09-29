Глава МИД ЭР об убийстве лидера „Хезболлы“: ситуация обостряется. Стойческу: не исключен черный сценарий

По словам Калева Стойческу, вслед за ударом, нанесенным Израилем, скорее всего, последует ответный удар „Хезболлы“, масштаб которого будет зависеть от того, насколько хорошо „Хезболла“ сумеет сплотить свои силы. „Хезболла“, как сказал Стойческу, столкнулась с серьезными проблемами в сфере коммуникации, в том числе в результате недавних взрывов тысяч пейджеров и средств радиосвязи.