За рубежом
29.09.2024, 11:41

Глава МИД ЭР об убийстве лидера „Хезболлы“: ситуация обостряется. Стойческу: не исключен черный сценарий

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Министр иностранных дел Маргус Цахкна предупредил, что Эстония может оказаться не в состоянии помочь своим гражданам, находящимся в зоне конфликта.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна предупредил, что Эстония может оказаться не в состоянии помочь своим гражданам, находящимся в зоне конфликта.
ФОТО: Delfi Meedia

Как отметили и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, и эксперт по безопасности и глава парламентской комиссии по государственной обороне Калев Стойческу, ситуация на Ближнем Востоке непредсказуема и может обостриться.

По словам Калева Стойческу, вслед за ударом, нанесенным Израилем, скорее всего, последует ответный удар „Хезболлы“, масштаб которого будет зависеть от того, насколько хорошо „Хезболла“ сумеет сплотить свои силы. „Хезболла“, как сказал Стойческу, столкнулась с серьезными проблемами в сфере коммуникации, в том числе в результате недавних взрывов тысяч пейджеров и средств радиосвязи.

По его словам, „Хезболла“, вероятнее всего, ответит на израильские авиаудары ракетным обстрелом. И если „Хезболла“ это сделает, последует ответ Израиля. В случае, если „Хезболла“ нанесет ответный удар по Израилю, существует опасность, что Израиль вторгнется в Ливан, и начнется новая война. Это черный сценарий, но, к сожалению, он вполне вероятен“, - сказал Стойческу.

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