В сентябре в нарвских школах начали работать десять учителей из других городов

Приехавшие учителя начали работать сразу в нескольких нарвских школах. Так, двое учителей по эстонскому языку и один по искусству устроились в Языковой лицей, учитель эстонского и преподаватель естественных наук начали работу в Кренгольмской школе, в Кесклиннаскую школу приехал учитель технологии. Кроме того, два педагога из других городов начали преподавательскую деятельность в Пяхклимяэской школе и еще двое – в Паюской школе.

Как сообщила журналисту „Нарвской газеты“ заместитель заведующего по образованию городского Отдела культуры Ирина Табакова, по ходатайству работодателя город предоставил некоторым приезжим специалистам муниципальное жилье. В этом учебном году было подано три ходатайства на квартиры, остальные учителя утроились сами.

„Сложностей с переездом у меня, честно говоря, не возникло. Было довольно легко получить социальную квартиру от города. Она находится всего в 300 метрах от школы, что очень удобно. Коллеги встретили меня крайне тепло и поддерживают на каждом шагу. В Нарве я чувствую себя комфортно: город небольшой, но здесь есть все для активного досуга и культурного обогащения, а также природа совсем рядом, что для меня важно“, – рассказал „Нарвской газете“ учитель технологии Кесклиннаской школы Евгений Красси.

Также муниципальное жилье предоставили учителю Кренгольмской школы Келли Тальвер, которая приехала из Таллинна преподавать естественные науки. Как рассказала „НГ“ Келли, сначала она испытала трудности с поиском квартиры, но город помог ей в этом вопросе. Учитель переехала в Нарву с питомцами – кошкой и собакой.

„Я рассматривала русскоязычные школы Таллинна и Ида-Вирумаа – места, где больше всего нужны эстоноязычные учителя. Летняя Нарва произвела на меня положительное впечатление, и я решила связать себя с этим городом как минимум на два года. Хотя всю жизнь я жила в Таллинне – родилась, выросла и работала там, но в Нарве особая атмосфера. Чужой я себя тут не ощущаю“, – поделилась Келли Тальвер.