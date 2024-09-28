МНЕНИЕ | Коробейник: экономика Эстонии еще не достигла дна(10)
Эстонская экономика падает уже 10 кварталов подряд - этот печальный юбилей мы сможем отметить в начале октября. В четверг премьер-министр передал парламенту проект бюджета на следующий год и в своей речи пообещал стабильность. Кристен Михал не соврал - уже сейчас понятно, что под руководством Партии реформ экономика Эстонии и дальше будет стабильно падать.
Многолетний дефицит бюджета и продолжающийся экономический спад ясно свидетельствуют о глубоких системных проблемах, требующих незамедлительного решения. Бюджет на следующий год таких решений не содержит - правительство планирует рост налогов, в первую очередь для самых бедных жителей страны. Кроме того сокращаются пособия и пенсии - многие безработные останутся без пособия по безработице, сидящие дома с детьми матери - без медицинского страхования, а пенсионеры будут платить новые налоги начиная с первого евро.
Правительство забирает деньги у безработных и пенсионеров не просто так. Запланированные Партией реформ льготы для богатых перенесены на год, но не отменены. Эта налоговая реформа обойдётся Эстонии в полмиллиарда евро в год, и значительная часть собранных с бедняков налогов будет потрачена именно на эту реформу. Депутаты парламента выиграют в результате по 450 евро в год, что примерно равно подоходному налогу, собранному с трёх пенсионеров. И это вместо того чтобы ввести ступенчатый подоходный налог, который позволил бы внести больший вклад в госбюджет богатым жителям страны.
Единственное выполненное обещание – не облагать налогом прибыль банков
Нужно понимать, что сбор денег с самых бедных не поможет нашей экономике. Экономика сможет вернуться к росту, только если Эстония станет привлекательной для бизнеса и инвестиций, но эксперты отмечают, что конкурентоспособность эстонских предприятий в последние годы значительно снизилась. Причина этого кроется как в новых налогах, так и в неспособности правительства создать благоприятные условия для иностранных инвесторов.
Правительство снизило привлекательность Эстонии для бизнеса, введя двухпроцентный налог на прибыль предприятий, вместо того, чтобы собрать те же самые деньги со сверхприбылей банков, как это делает, например, Литва. Банковский налог Партия реформ обещала не вводить и это единственное обещание, которое Партия реформ выполнила.
Парадоксально, но на фоне новых налогов правительство не спешит сокращать собственные расходы. С помощью так называемого „налога на безопасность“, состоящего из трех различных налогов, государство хочет собрать с населения дополнительные 2,5 миллиарда евро к концу 2028 года. В то же время реальные сокращения расходов госсектора едва достигают половины миллиарда евро.
Этот дисбаланс вызывает вопросы о приоритетах правительства и его способности эффективно управлять государственными финансами. За примерами далеко ходить не надо - вчера перед домом правительства прошла демонстрация работников театров, которые зарабатывают в лучшем случае по 1600 евро в месяц (брутто), при этом средняя зарплата занимающихся вопросами театров чиновников - 3245 евро.
Промедление обойдется очень дорого
Премьер-министр постоянно говорит о том, что государство планирует найти средства в бюджет, сокращая чиновников, однако до реальных сокращений дело не доходит. А зря, ведь дигитализация государственного сектора могла бы даже увеличить эффективность государственных услуг.
Если в частном секторе рутинные задачи массово делегируются искусственному интеллекту, то до министерств прогресс пока не добрался. И это не удивительно, ведь по инвестициям в искусственный интеллект эстонский госсектор занимает в Евросоюзе третье место с конца.
Текущая финансовая политика завела Эстонию в тупик. Необходимо сменить курс и сосредоточиться на мерах, которые действительно стимулируют экономику, привлекают инвестиции и поддерживают граждан. Налог на сверхприбыль банков, ступенчатый подоходный налог и сокращение госсектора уже давно вывели бы экономику из кризиса.
Но ничего этого не сделано, поэтому Эстония - единственная страна в Европе с падающей экономикой. Только ответственный подход к управлению финансами и справедливая налоговая система смогут вывести Эстонию из затянувшегося экономического спада и позволит уйти с постыдного последнего места в рейтинге европейских экономик. Время действовать давно настало, и каждый день промедления обходится нашей стране очень дорого.
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