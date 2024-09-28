Многолетний дефицит бюджета и продолжающийся экономический спад ясно свидетельствуют о глубоких системных проблемах, требующих незамедлительного решения. Бюджет на следующий год таких решений не содержит - правительство планирует рост налогов, в первую очередь для самых бедных жителей страны. Кроме того сокращаются пособия и пенсии - многие безработные останутся без пособия по безработице, сидящие дома с детьми матери - без медицинского страхования, а пенсионеры будут платить новые налоги начиная с первого евро.

Правительство забирает деньги у безработных и пенсионеров не просто так. Запланированные Партией реформ льготы для богатых перенесены на год, но не отменены. Эта налоговая реформа обойдётся Эстонии в полмиллиарда евро в год, и значительная часть собранных с бедняков налогов будет потрачена именно на эту реформу. Депутаты парламента выиграют в результате по 450 евро в год, что примерно равно подоходному налогу, собранному с трёх пенсионеров. И это вместо того чтобы ввести ступенчатый подоходный налог, который позволил бы внести больший вклад в госбюджет богатым жителям страны.

Единственное выполненное обещание – не облагать налогом прибыль банков

Нужно понимать, что сбор денег с самых бедных не поможет нашей экономике. Экономика сможет вернуться к росту, только если Эстония станет привлекательной для бизнеса и инвестиций, но эксперты отмечают, что конкурентоспособность эстонских предприятий в последние годы значительно снизилась. Причина этого кроется как в новых налогах, так и в неспособности правительства создать благоприятные условия для иностранных инвесторов.

Правительство снизило привлекательность Эстонии для бизнеса, введя двухпроцентный налог на прибыль предприятий, вместо того, чтобы собрать те же самые деньги со сверхприбылей банков, как это делает, например, Литва. Банковский налог Партия реформ обещала не вводить и это единственное обещание, которое Партия реформ выполнила.