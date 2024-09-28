ВИДЕООБЗОР | Кубок Эстонии по баскетболу: пярнуский „Садам“ проиграл дома команде „Тартуского университета“

После равной первой четверти, которую гости завершили с минимальным преимуществом 17:16, к концу первой половины они увеличили отрыв до 38:29. Перед последней четвертью счет был 58:43 в пользу гостей. Однако „Садам“ начал заключительный период с рывка 10:1 и за минуту до конца сократил отставание до четырех очков. Несмотря на это, переломить ход встречи не удалось, и „Тартуский университет“ одержал победу со счетом 76:69.