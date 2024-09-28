Баскетбол
28.09.2024, 16:06

ВИДЕООБЗОР | Кубок Эстонии по баскетболу: пярнуский „Садам“ проиграл дома команде „Тартуского университета“

 
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Пярнуский „Садам“ проиграла дома команде „Тартуского университета“ (69:76) в предварительном раунде Кубка Эстонии по баскетболу. Игра в записи и яркие моменты доступны подписчикам Delfi.

После равной первой четверти, которую гости завершили с минимальным преимуществом 17:16, к концу первой половины они увеличили отрыв до 38:29. Перед последней четвертью счет был 58:43 в пользу гостей. Однако „Садам“ начал заключительный период с рывка 10:1 и за минуту до конца сократил отставание до четырех очков. Несмотря на это, переломить ход встречи не удалось, и „Тартуский университет“ одержал победу со счетом 76:69.

Команда „Тартуского университета“ выиграл все четыре своих кубковых матча. У „Садама“ одна победа и два поражения.

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