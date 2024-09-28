ВИДЕО | Футболист сборной Эстонии отдал голевую передачу в матче высшей лиге Польши

В равной первой половине встречи удача оказалась на стороне „Катовице“, которая на 33-й минуте вышла вперед благодаря голу Аркадиуша Ендриха. Мяртен Кууск, начавший матч в стартовом составе, сыграл ключевую роль в этом голе, сделав точную низкую подачу на партнера в район 11-метровой отметки.

Во второй половине игры потребовалось 45 минут, чтобы зрители увидели новый гол, но затем за шесть минут было забито сразу три мяча. На 90-й минуте Себастьян Бержье удвоил преимущество „Катовице“, сделав счет 2:0. Однако вскоре Александр Горгон сократил разрыв до минимума, забив через несколько минут. Но окончательный удар нанес Матеуш Маржец, забив на шестой добавленной минуте, что обеспечило хозяевам победу и три очка.

Мяртен Кууск провел свой шестой полный матч в этом сезоне за „Катовице“. С 12 очками, добытыми в 10 играх, его команда занимает 9-е место в польском чемпионате. Лидирующей командой в лиге является „Лех“ из Познани, который набрал 22 очка.

Обзор матча:

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