Один из главных врагов Израиля: кто такой Хасан Насралла?

В субботу израильские военные заявили, что убили Насраллу во время удара по Бейруту. Позже „Хезболла“ подтвердила смерть своего руководителя.

Это перевод материала, опубликованного на сайте BBC News. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Загадочный лидер

Хасан Насралла — это во многом загадочная фигура. У него тесные личные связи с Ираном, и он однозначно сыграл ключевую роль в превращении „Хезболлы“ в серьезную политическую и военную силу.

Хасан Насралла родился в 1960 году и вырос в восточном бейрутском районе Бурдж Хаммуд, где его отец Абдул Карим владел небольшой овощной лавкой. Он был старшим из девяти детей.

В юности он присоединился к движению „Амаль“, шиитскому ополчению, ставшему популярным после того как Ливан погрузился в гражданскую войну в 1975 году. Затем Насралла посещал шиитскую семинарию в иракском священном городе Наджаф, а после этого вернулся в Ливан и вновь присоединился к „Амаль“. В 1982 году, вскоре после израильского вторжения в Ливан, он и другие его соратники откололись от группы.

Новая группа, „Исламский Амаль“, получила значительную военную и организационную поддержку от Корпуса стражей исламской революции Ирана и стала самой влиятельной шиитской группировкой. Из нее позже и сформировалась „Хезболла“.

В 1985 году „Хезболла“ официально объявила о своем создании, опубликовав „открытое письмо“, в котором называла США и Советский Союз главными врагами ислама и призывала к „уничтожению“ Израиля, который она считала оккупантом мусульманских земель.

Насралла поднимался по карьерной лестнице в „Хезболле“ по мере расширения организации. Сам он впоследствии утверждал, что после службы в качестве обычного бойца стал руководителем группировки в Баальбеке, затем во всем регионе Бекаа, а потом и в Бейруте.

В 1992 году Насралла стал лидером „Хезболлы“ после того, как его предшественник на посту генерального секретаря организации Аббас Мусави был убит ракетой, выпущенной израильским вертолетом. В тот момент Хасану Насралле было 32 года.