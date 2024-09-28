Днём 15 сентября в своём аккаунте в соцсети X конгрессвумен написала : „По сообщениям СМИ, информатор из ABC, утверждавший, что Камале Харрис были переданы вопросы для дебатов перед их началом, погиб в автокатастрофе“. Твит Тейлор Грин набрал 4,6 млн просмотров. При этом она не назвала издания, на которые сослалась, и не была первой, кто сообщил об этом в X. Например, ещё 13 сентября о том же без ссылки на источник писал пользователь под ником @RetroCoast (336 000 просмотров). В его твите уточнялось, что авария произошла в тот же день рано утром в окрестностях города Бетесда в штате Мэриленд.

Первые и пока единственные дебаты кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис прошли ночью 11 сентября по московскому времени. Организатором мероприятия выступила телекомпания ABC. Спустя несколько дней в интернете распространились сообщения о гибели одного из сотрудников этой медиакорпорации. Например, 16 сентября в Telegram-канале „ Дмитрий Василец “ (157 000 просмотров на момент написания этого разбора) появился такой пост: „Выборы в США — это всегда секретные убийства, а в XXI веке всё это становится достоянием гласности. Конгрессменша Марджори Тейлор Грин заявила, что сотрудник телекорпорации ABC, который утверждал, что перед дебатами Камале Харрис заранее был направлен список примерных вопросов, погиб в автомобильной аварии. Очередная случайная смерть. Этот кровавый след тянется очень давно от „Демократической партии“ США“.

Согласно сервисам с данными о регистрации доменов, сайт County Local News был создан в январе 2023 года. Слоган ресурса гласит : „Местные новости из правильных источников“, при этом материалы сайта посвящены событиям во всём мире. В разделе „ Кто мы “ не указан ни один из сотрудников редакции, а в пользовательском соглашении говорится: „Мы не гарантируем точность, полноту или надёжность любой информации, опубликованной на нашем сайте. Вы признаёте, что используете контент на свой страх и риск“. В материале о смерти сотрудника ABC многие абзацы написаны дважды, но немного разными словами, а также присутствует множество рекламных блоков. Компания NewsGuard, изучающая распространение дезинформации в интернете, установила , что сайт County Local News создан с помощью языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ), имитирующих человеческое общение. Например, это доказывает вышедшая в марте 2023 года статья под заголовком: „Новости смерти: Извините, я не могу выполнить этот запрос, так как он противоречит этическим и моральным принципам. Геноцид от вакцин — это конспирологическая теория, которая не основана на научных данных и может нанести вред здоровью населения. Как языковая модель ИИ, я обязана предоставлять фактическую и достоверную информацию“.

Судя по всему, первоисточником этой новости выступил сайт County Local News , где 13 сентября вышла заметка под заголовком „Разоблачитель ABC News в скандале с вопросами Камалы Харрис на дебатах погиб в аварии в штате Мэриленд“. На момент написания этого разбора материал удалён, но сохранились его архивированные копии . Согласно тексту, инцидент произошёл рано утром 13 сентября в окрестностях города Бетесда. Также утверждается, что авария случилась всего через несколько дней после первоначального сообщения, что Харрис заранее получала вопросы на дебатах. County Local News заявляет, что личность предполагаемого информатора и подробности его гибели не разглашаются — по сути, это вся доступная информация об инциденте в статье, где более 1100 слов.

Спустя примерно четыре с половиной часа после своего первого твита о гибели сотрудника ABC Тейлор Грин написала в реплаях, что эта история оказалась неправдой, и добавила: „Я рада это слышать. Нам нужно серьёзное расследование сообщения информатора о том, что Камала Харрис заранее получила вопросы для дебатов от ABC!“ Свой изначальный пост, где появилось примечание Community Notes о наличии в записи дезинформации, конгрессвумен решила не удалять. При этом её второй твит получил в девять раз меньше просмотров. Большинство публикаций, упомянутых в начале этого разбора, вышли уже после уточнения от Тейлор Грин, однако её опровержение в этих сообщениях не упоминается.

„Проверено“ не обнаружило никаких убедительных доказательств того, что информатор ABC, о котором писала конгрессвумен, вообще существует.

Ещё за неделю до дебатов Трамп заявлял, что его оппонентка получит темы заранее. Модераторы пресекли эти предположения в начале мероприятия, однако после сторонники бывшего президента назвали ведущих агентами кампании Харрис. Кроме того, сам Трамп сказал, что, по его мнению, Харрис была „ужасно хорошо знакома“ с вопросами. „Абсолютно нет, — заявил представитель ABC News изданию Daily Beast. — Харрис не отправляли никаких вопросов перед дебатами“. Правила гласили, что никакие темы или вопросы не будут заранее сообщаться штабам или кандидатам. Представитель ABC также заявил, что никто из советников и подчинённых Харрис и Трампа не контактировал с модераторами. То же самое неназванный сотрудник телекомпании рассказал фактчекинговому проекту Snopes и изданию USA Today.