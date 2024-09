Правда ли сотрудник ABC, утверждавший, что Харрис слили список вопросов на дебатах с Трампом, погиб в автоаварии?

Кроме того, на четвёртой странице утверждается, что штаб Харрис запретил на дебатах задавать вопросы, связанные с её пребыванием на посту генерального прокурора в Сан-Франциско (Attorney General in San Francisco). На самом деле политик занимала должности окружного прокурора Сан-Франциско (District Attorney of San Francisco) и генерального прокурора Калифорнии (Attorney General of California). Офис генерального прокурора этого штата расположен в городе Сакраменто.