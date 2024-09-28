Правда ли сотрудник ABC, утверждавший, что Харрис слили список вопросов на дебатах с Трампом, погиб в автоаварии?
В сентябре 2024 года в Рунете завирусилась цитата конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая заявила, будто работник телекомпании, проводившей президентские дебаты, разбился в ДТП. По её словам, погибший уверял, что Харрис заранее был прислан список примерных вопросов. Мы проверили достоверность этой истории.
Первые и пока единственные дебаты кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис прошли ночью 11 сентября по московскому времени. Организатором мероприятия выступила телекомпания ABC. Спустя несколько дней в интернете распространились сообщения о гибели одного из сотрудников этой медиакорпорации. Например, 16 сентября в Telegram-канале „Дмитрий Василец“ (157 000 просмотров на момент написания этого разбора) появился такой пост: „Выборы в США — это всегда секретные убийства, а в XXI веке всё это становится достоянием гласности. Конгрессменша Марджори Тейлор Грин заявила, что сотрудник телекорпорации ABC, который утверждал, что перед дебатами Камале Харрис заранее был направлен список примерных вопросов, погиб в автомобильной аварии. Очередная случайная смерть. Этот кровавый след тянется очень давно от „Демократической партии“ США“.
По данным сервиса TGStat, в Telegram появилось не менее 160 похожих записей, которые в сумме набрали более 800 000 просмотров. Так, Тейлор Грин процитировали каналы „Темы. Главное (Главмедиа)“ (157 000 просмотров), „Мардан“ (83 000), „Коза кричала“ (66 000), „Насправдi“ (56 000), „Такер Карлсон для России“ (56 000), „Свежести“ (32 000) и др. Канал Lomovka (49 000 просмотров), повторив слова конгрессвумен, задался вопросом: „Сезон политических убийств открыт?“ Аналогичные сообщения встречаются во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут).
Марджори Тейлор Грин — член Палаты представителей США от 14-го избирательного округа штата Джорджия. Она состоит в Республиканской партии, придерживается крайне правых взглядов и является сторонницей различных теорий заговора. СМИ называют политика самой преданной сторонницей экс-президента Дональда Трампа в Конгрессе США.
Днём 15 сентября в своём аккаунте в соцсети X конгрессвумен написала: „По сообщениям СМИ, информатор из ABC, утверждавший, что Камале Харрис были переданы вопросы для дебатов перед их началом, погиб в автокатастрофе“. Твит Тейлор Грин набрал 4,6 млн просмотров. При этом она не назвала издания, на которые сослалась, и не была первой, кто сообщил об этом в X. Например, ещё 13 сентября о том же без ссылки на источник писал пользователь под ником @RetroCoast (336 000 просмотров). В его твите уточнялось, что авария произошла в тот же день рано утром в окрестностях города Бетесда в штате Мэриленд.
Судя по всему, первоисточником этой новости выступил сайт County Local News, где 13 сентября вышла заметка под заголовком „Разоблачитель ABC News в скандале с вопросами Камалы Харрис на дебатах погиб в аварии в штате Мэриленд“. На момент написания этого разбора материал удалён, но сохранились его архивированные копии. Согласно тексту, инцидент произошёл рано утром 13 сентября в окрестностях города Бетесда. Также утверждается, что авария случилась всего через несколько дней после первоначального сообщения, что Харрис заранее получала вопросы на дебатах. County Local News заявляет, что личность предполагаемого информатора и подробности его гибели не разглашаются — по сути, это вся доступная информация об инциденте в статье, где более 1100 слов.
Согласно сервисам с данными о регистрации доменов, сайт County Local News был создан в январе 2023 года. Слоган ресурса гласит: „Местные новости из правильных источников“, при этом материалы сайта посвящены событиям во всём мире. В разделе „Кто мы“ не указан ни один из сотрудников редакции, а в пользовательском соглашении говорится: „Мы не гарантируем точность, полноту или надёжность любой информации, опубликованной на нашем сайте. Вы признаёте, что используете контент на свой страх и риск“. В материале о смерти сотрудника ABC многие абзацы написаны дважды, но немного разными словами, а также присутствует множество рекламных блоков. Компания NewsGuard, изучающая распространение дезинформации в интернете, установила, что сайт County Local News создан с помощью языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ), имитирующих человеческое общение. Например, это доказывает вышедшая в марте 2023 года статья под заголовком: „Новости смерти: Извините, я не могу выполнить этот запрос, так как он противоречит этическим и моральным принципам. Геноцид от вакцин — это конспирологическая теория, которая не основана на научных данных и может нанести вред здоровью населения. Как языковая модель ИИ, я обязана предоставлять фактическую и достоверную информацию“.
Спустя примерно четыре с половиной часа после своего первого твита о гибели сотрудника ABC Тейлор Грин написала в реплаях, что эта история оказалась неправдой, и добавила: „Я рада это слышать. Нам нужно серьёзное расследование сообщения информатора о том, что Камала Харрис заранее получила вопросы для дебатов от ABC!“ Свой изначальный пост, где появилось примечание Community Notes о наличии в записи дезинформации, конгрессвумен решила не удалять. При этом её второй твит получил в девять раз меньше просмотров. Большинство публикаций, упомянутых в начале этого разбора, вышли уже после уточнения от Тейлор Грин, однако её опровержение в этих сообщениях не упоминается.
„Проверено“ не обнаружило никаких убедительных доказательств того, что информатор ABC, о котором писала конгрессвумен, вообще существует.
Ещё за неделю до дебатов Трамп заявлял, что его оппонентка получит темы заранее. Модераторы пресекли эти предположения в начале мероприятия, однако после сторонники бывшего президента назвали ведущих агентами кампании Харрис. Кроме того, сам Трамп сказал, что, по его мнению, Харрис была „ужасно хорошо знакома“ с вопросами. „Абсолютно нет, — заявил представитель ABC News изданию Daily Beast. — Харрис не отправляли никаких вопросов перед дебатами“. Правила гласили, что никакие темы или вопросы не будут заранее сообщаться штабам или кандидатам. Представитель ABC также заявил, что никто из советников и подчинённых Харрис и Трампа не контактировал с модераторами. То же самое неназванный сотрудник телекомпании рассказал фактчекинговому проекту Snopes и изданию USA Today.
Тем не менее 12 сентября издание Leading Report, которое ранее неоднократно делилось дезинформацией, сообщило в X „срочную новость“: „Разоблачитель ABC якобы под присягой опубликует показания, в которых утверждается, что штабу Харрис были предоставлены образцы вопросов, которые „по сути были теми же вопросами, что и во время дебатов“, а также заверения в том, что Трампа будут „фактчекать“, а её — нет“. Твит собрал более 15 млн просмотров, его скриншотом позже поделился верифицированный профиль Трампа в соцсети Truth Social, а ещё 4,6 млн просмотров новости добавил репост миллиардера Билла Экмана. В этом случае первоисточником выступил X-аккаунт @DocNetyoutube, в описании которого указано, что его автор поддерживает Трампа. Блогер заявил, будто подписал соглашение о неразглашении с адвокатом осведомителя и опубликует его показания под присягой до конца недели. В последующих твитах @DocNetyoutube рассказал, что:
он единственный, к кому обратился информатор из ABC;
он получил угрозы смерти и обращения адвокатов, грозящихся подать на него в суд, а дома его пытались найти судебные приставы;
телекомпания не опровергает суть его заявлений (хотя её представитель заявил, что никто из участников дебатов заранее вопросы не получал);
показания были нотариально заверены за день до дебатов;
с ним связались демократы, призывающие к внутреннему расследованию ABC;
несмотря на сообщения в Сети, информатор не погибал в автоаварии.
В итоге 15 сентября @DocNetyoutube опубликовал, по его словам, шесть страниц письменных показаний под присягой (также якобы существуют ещё семь), где стёрты все данные предполагаемого информатора и нотариуса. Этот пост набрал почти 10 млн просмотров, а репост Билла Экмана — 7 млн. Во втором пункте документа утверждается, что заявитель работает в ABC News более десяти лет на различных технических и административных должностях. Однако уже в следующем предложении говорится: „С момента приобретения ABC News в 1996 году я наблюдал значительные изменения в характере новостных репортажей организации“. Исходя из этого утверждения, следует, что информатор должен был проработать в компании почти 30 лет. В 1996 году телевизионную сеть ABC, в которую входит новостное подразделение ABC News, приобрела корпорация Disney.
Один из комментаторов указал @DocNetyoutube на это несоответствие, и тот ответил: „Да, мне это тоже показалось бессмысленным“. Другой пользователь спросил, почему на бумагах нет печати нотариуса. „Нотариальная печать была заблокирована, потому что закон штата Нью-Йорк требует, чтобы нотариус указывал, для кого он сделал печать, таким образом защищая разоблачителя“, — заявил @DocNetyoutube.
Кроме того, на четвёртой странице утверждается, что штаб Харрис запретил на дебатах задавать вопросы, связанные с её пребыванием на посту генерального прокурора в Сан-Франциско (Attorney General in San Francisco). На самом деле политик занимала должности окружного прокурора Сан-Франциско (District Attorney of San Francisco) и генерального прокурора Калифорнии (Attorney General of California). Офис генерального прокурора этого штата расположен в городе Сакраменто.
Таким образом, несмотря на утверждение Тейлор Грин, которое растиражировали в Рунете, в авторитетных СМИ не было никаких новостных сообщений о гибели сотрудника ABC, якобы заявлявшего о сливе вопросов Харрис. Изначально это сообщение появилось (и затем было удалено) на сайте, где материалы составляет искусственный интеллект. Что касается существования некоего информатора из ABC, то на момент написания разбора оно не было подтверждено, а приводимые в поддержку этой версии доказательства представляются сомнительными.
Итог: Фейк