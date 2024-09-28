В результате взрыва на АЗС в Дагестане погибли 13 человек

На автозаправочной станции в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы, в пятницу, 27 сентября, произошел взрыв, в результате которого, по уточненным данным, 13 человек погибли и 23 пострадали. Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что восемь пострадавших были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

К 20.00 пожар был локализован на площади 500 кв. метров. Telegram-канал SHOT написал, что из столовой АЗС, расположенной в непосредственной близости от эпицентра взрыва, были спасены 14 человек. У здания столовой обрушилась стена, сообщило издание, спасатели разбирали завалы.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело об „оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двух и более человек“. Максимальное наказание за такое преступление - семь лет лишения свободы в колонии. SHOT пишет, что взрыв произошел из-за возгорания бензина. Подтверждения этой информации в других источниках нет.

В Дагестане 28 сентября объявлено днем траура в память о жертвах взрыва, сообщили в пресс-службе главы республики.

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