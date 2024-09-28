В ЦАХАЛ заявили о гибели лидера „Хезболлы“ Хасана Насраллы

Удар по центральному штабу „Хезболлы“, который расположен в южном пригороде Дахия в столице Ливана Бейруте, был нанесен вечером 27 сентября, передает „Медуза“.

До заявления ЦАХАЛ достоверных данных о том, удалось ли выжить Хасану Насралле, не было. После удара по штабу „Хезболлы“ появлялись сообщения как о том, что лидеру „Хезболлы“ удалось выжить, так и о том, что он убит.

Также, по данным израильского 12 канала в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля по штабу „Хезболлы“ в Бейруте, погибла Зейнаб Насралла — дочь лидера движения Хасана Насраллы. Источник информации о гибели Зейнаб Насраллы не уточняется.

Информацию 12 канала цитируют другие израильские СМИ, в том числе газета The Jerusalem Post, которая указывает, что дочь Насраллы была известна преданностью идеям „Хезболлы“.

В частности, напоминает издание, говоря о смерти брата Хади, погибшего в 1997 году в столкновении с израильскими военными, Зейнаб Насралла заявляла, что ее семья „не пролила ни слезинки“. „Нам стыдно, что мы принесли такую малую жертву по сравнению с другими семьями мучеников“, — говорила она в интервью телеканалу „Аль-Манар“ в 2022 году.

Представители „Хезболлы“ заявление ЦАХАЛ о гибели Хасана Насраллы на момент публикации новости не комментировали.

Хасан Насралла, умерший в возрасте 64 лет, возглавлял „Хезболлу“ более 30 лет. Под руководством Насраллы „Хезболла“ неоднократно наносила ракетные удары по территории Израиля. В 2006 году нападение террористов „Хезболлы“ на израильских военных стало причиной ливано-израильской войны. При Насралле „Хезболла“ была признана террористической организацией во многих странах мира, но не в России и Иране.

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