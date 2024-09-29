29.09.2024, 10:36
ФОТО | Как после Чернобыля: смотрите, что оставили люди в своих квартирах, покидая поселок-призрак в Ида-Вирумаа(53)
ФОТО: | Delfi Meedia
В многоквартирных домах поселка Сиргала, принадлежащего когда-то Кохтла-Ярве, а ныне - Нарва-Йыэсуу, больше никто не живет. Последние жители разъехались, кто куда, бросив свои квартиры со всем содержимым.
Еще какое-то время назад сюда регулярно наведывались журналисты и работники Спасательного департамента. Журналисты, чтобы выяснить, что же держит людей в разрушающихся домах, спасатели - чтобы проверить самодельные дымоходы, трубы которых торчали из окна каждой квартиры. Ведь в домах не было отолпления, а люди не хотели уезжать отсюда даже зимой.
Но теперь поселок окончательно вымер, если не считать нескольких одиноко стоящих частных домов.
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