ВИДЕО | Жуткое ДТП в Литве: гоночный автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 14 человек, один погиб

Чуть позже представители Samsonas Rally Utena дали больше информации. „В 21:47 на четвертом этапе экипаж по непрогнозируемым причинам выехал с трассы, в результате пострадали 9 человек. К сожалению, один из них от полученных травм скончался на месте. Остальным была оказана медицинская помощь. По решению коллегии спортивных комиссаров, состязания были остановлены. Литовская федерация автоспорта продолжает расследование. Когда будут известны новые факты, с ними ознакомят общество. Вся община состязаний выражает глубокие соболезнования пострадавшим и их близким. Мы желаем наискорейшего выздоровления пострадавшим и скорбим вместе с близкими погибшего“. „Состязания остановлены, После такой трагедии было бы бесчеловечно их продолжать. Пока идет расследование, неясно, по чьей вине это произошло. Насколько известно, 6 человек получили очень серьезные травмы, в числе пострадавших, кажется, есть и волонтер, а также охранник. Точные данные нам пока недоступны“, – сказал президент организовавшего ралли клуба Арвидас Петкявичюс и выразил искренние соболезнования близким погибшего.