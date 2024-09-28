Выборы в Австрии: придет ли к власти „новый Орбан“ и чем это грозит Украине?(20)
В Австрии 29 сентября пройдут выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента), на которых победу предрекают пророссийской ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) во главе с Гербертом Киклем. Его взгляды на будущее ЕС, миграцию и войну в Украине настолько схожи с идеями премьер-министра Венгрии, что его даже называют „новым Орбаном“. Успех на выборах не гарантирует прихода Кикля к власти, но если это произойдет, Европе и Украине придется иметь дело не с одним, а с „двумя Орбанами“, пишет BBC News Русская служба.
55-летний лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль, партия которого возглавляет предвыборные опросы, не оставляет сомнений в том, кого он считает своим политическим идеалом.
„Для меня примером является Венгрия“, — неоднократно заявлял избирателям Кикль, входящий в коалицию националистов и евроскептиков „Патриоты за Европу“ в Европарламенте. Вдохновителем ее стал премьер Венгрии Виктор Орбан.
Война в Украине, Россия и австрийский нейтралитет
Австрийская партия свободы (FPÖ) — не единственная симпатизирующая России политическая сила в Австрии, но она считается самой прокремлевской из всех.
Кикль и его соратники называют виновником войны в Украине НАТО и заявляют, что война выгодна прежде всего США. Они выступают против поддержки Киева и участия в антироссийских санкциях, считая это нарушением нейтралитета Австрии.
Будучи нейтральной страной, Австрия не помогает Украине оружием, но предоставляет финансовую помощь Киеву. Вена, в частности, выделила 2 млн евро на оборудование для разминирования в Украине и делает выплаты в Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки оружия ВСУ.
Кикль хочет положить этому конец.
„Мы выступаем за активную политику мира и нейтралитета — выплаты в Фонд мира ЕС должны быть прекращены. Австрия должна использовать свои деньги на собственную армию“, — говорится в манифесте FPÖ.
В марте 2023 года во время речи президента Зеленского, выступившего по видеосвязи перед австрийским парламентом, депутаты партии Кикля демонстративно покинули зал в знак протеста, заявив, что „Национальный совет — не сцена для противоборствующих сторон“.
Эту риторику наглядно иллюстрирует предвыборный плакат FPÖ под лозунгом „Остановите безумие ЕС“.
Кикль обещает поставить крест и на амбициях Украины по поводу вступления в Евросоюз. Он заявляет об „угрозе европейскому сельскому хозяйству“ и обещает блокировать продолжение переговоров с Киевом.
В вопросе санкций Австрия, по мнению Кикля, должна руководствоваться прежде всего национальными интересами, а они заключаются в том, что Вене нужен российский газ.
Австрия действительно гораздо сильнее зависит от России, чем другие европейские страны, за годы войны научившиеся обходиться без российских поставок — в июле 83% всего импортированного Австрией газа пришло из России.
„Австрия станет крепостью“
Во внутренней политике, и прежде всего по волнующему австрийцев вопросу миграции, Кикль тоже равняется на своего венгерского единомышленника Орбана, игнорирующего законодательство ЕС о предоставлении убежища. В прошлом году в Венгрии его получили всего пять человек.
Австрийские ультраправые хотят достичь того же, и это импонирует той части избирателей, которые критикуют власти за недостаточно жесткую миграционную политику.
В 2022 году в Австрии было подано 112 272 прошения об убежище — больше, чем в разгар миграционного кризиса в 2015 году.
Если FPÖ возглавит следующее правительство или войдет в его состав, Кикль обещает превратить Австрию в „крепость“, неприступную для мигрантов. „Мы больше не будем принимать никаких прошений о предоставлении убежища“, — заявляет лидер австрийских ультраправых.
Более того, его партия выступает за так называемую „реэмиграцию“ — выдворение из Австрии иммигрантов в страны первоначального проживания, в том числе и тех, кто получил австрийское гражданство, но, с точки зрения FPÖ, „не сумел ассимилироваться“.
Кикль уже пытался переименовать австрийские центры регистрации искателей убежища в „центры выезда“, когда занимал пост министра внутренних дел в правительстве экс-канцлера Себастьяна Курца. Оказавшись у власти, он наверняка вернется к этой идее.
Под лозунгом „реэмиграции“ в Вене в июле прошла акция ультраправых, вылившаяся в столкновения с выступившими против левыми активистами, в ходе которых были задержаны более 50 человек.
Ультраправые как часть мейнстрима
Опросы, проведенные незадолго до выборов, предсказывают, что Австрийская партия свободы (FPÖ) получит 27%, правящая консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) канцлера Карла Нехаммера наберет 25%, Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) придет третьей с 20% голосов.
Разрыв между ультраправыми и правящими консерваторами не выглядит таким уж значительным, но не стоит забывать, что FPÖ лидирует во всех опросах с конца 2022 года, а в июне ультраправые победили на выборах в Европарламент.
Это, конечно, не гарантия успеха — ведь во Франции, например, „Национальное объединение“ Марин Ле Пен и Жордана Барделла после триумфа на выборах в Европарламент тоже рассчитывало на победу на парламентских выборах, а в итоге пришло даже не вторым, а третьим, проиграв и левым, и правящему альянсу Макрона.
Но тут есть существенное различие. Во Франции сработал так называемый Республиканский фронт — политический барьер крайне правым, когда партии объединяются, чтобы не допустить их к власти.
В Австрии никакого Республиканского фронта не существует, а ультраправые давно являются частью политического мейнстрима и уже были у власти, причем не один раз.
Ультраправая FPÖ с момента своего основания в 1956 году входила в состав трех правительственных коалиций с консерваторами — с 1983 по 1986 год, с 2000 по 2006 год и с 2017 по 2019 год.
Для многих австрийских избирателей FPÖ является тем, к чему много лет стремится Марин Ле Пен — нормальной частью национальной политической сцены, несмотря на радикальные заявления Герберта Кикля, пишет FT.
Примечательным тут является то, каким образом австрийские ультраправые смогли перегруппироваться и вернуть влияние после громкого скандала, приведшего пять лет назад к развалу правительственной коалиции и, казалось, поставившего крест на политических амбициях FPÖ.
„Ибица-гейт“ и фиаско FPÖ
В 2019 году в Австрии разгорелся скандал, известный как „Ибица-гейт“. На видеозаписи, сделанной скрытой камерой на вилле на испанском острове Ибица, тогдашний вице-канцлер и лидер FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе перед парламентскими выборами 2017 года обещает предполагаемой „племяннице российского олигарха“ госконтракты в обмен на финансовую и медийную поддержку его предвыборной кампании.
По данным австрийской газеты Die Kronen-Zeitung, племянницу олигарха на видео сыграла боснийская студентка, а встреча оказалась ловушкой для участвовавших в ней политиков.
Публикация видео вызвала землетрясение на политической сцене Австрии, приведя к развалу коалиции консерваторов и ультраправых, краху политической карьеры лидера FPÖ Хайнца-Кристиана Штрахе и досрочным выборам в стране.
Кстати, Герберт Кикль в то время был министром внутренних дел и должен был возглавить расследование встречи на Ибице, но, как сообщала австрийская пресса, не отнесся к делу серьезно и был уволен с поста главы МВД.
Казалось, что от такого фиаско Австрийская партия свободы не сможет оправиться еще долго, но не тут-то было.
Второе пришествие FPÖ и новый скандал
Возрождение FPÖ после „Ибица-гейта“ оказалось неожиданным и стремительным, а помогла этому комбинация обстоятельств, из которых руководство партии смогло извлечь выгоду, заняв непримиримую позицию по наиболее острым вопросам и создав внушительную избирательную базу.
Возвращение ультраправых на политическую сцену началось в пандемию коронавируса, во время которой партия жестко критиковала коронавирусные ограничения и прививочную кампанию.
Когда в конце 2021 года Австрия первой в Европе ввела обязательную вакцинацию для всего взрослого населения, в стране начались массовые протесты, на волне которых FPÖ начала быстро набирать популярность.
Партия, которую на тот момент уже возглавил Герберт Кикль, требовала прекратить „коронадиктатуру“, находя поддержку среди австрийцев, недовольных обязательной вакцинацией.
В это же время правящая консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) стремительно теряла позиции на фоне коррупционного скандала, в котором оказался замешан ее лидер и на тот момент канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курца и его соратников обвиняли в подкупе местных СМИ за публикацию выгодных для ÖVP соцопросов. Итогом скандала стала отставка Курца, в отношении которого до сих пор ведется расследование.
Приток мигрантов и стагнация в экономике, беспокоившие австрийцев, тоже играли на руку ультраправым. Инфляция в Австрии достигла максимума в 11,2% в январе 2023 года и остается выше средней по еврозоне. Цены на газ в первой половине прошлого года выросли на 103%.
Оживить экономику и обуздать рост цен ÖVP не удалось, не помог ей и новый скандал, в котором фигурировала Австрийская партия свободы (FPÖ).
И это при том, что скандал этот потенциально может иметь гораздо более серьезные последствия, чем „Ибица-гейт“.
Весной этого года австрийская полиция задержала Эгисто Отта — бывшего агента австрийской разведки, которого подозревают в шпионаже в пользу России.
Отт фигурировал в расследовании Der Spiegel и The Insider об экс-директоре финансовой компании Wirecard Яне Марсалеке, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. СМИ писали, что Отт якобы помог Марсалеку, впоследствии бежавшему в Россию, создать шпионскую ячейку для российских спецслужб.
Австрийская разведка подозревает, что Марсалек от имени Москвы сотрудничал с FPÖ в то время, когда Кикль был министром внутренних дел.
„Российские шпионские сети угрожают нашей стране, проникая в политические партии или эксплуатируя их“, — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, обвинив Кикля в бездействии на посту главы МВД.
Кикль, впрочем, не только отвергает любые обвинения, но и заявляет, что ответственность за провалы в сфере национальной безопасности лежит на ÖVP, ведь именно она была доминирующей партией в коалиции 2017–2019 годов.
Так что второго политического землетрясения не случилось, и на предвыборных рейтингах партий шпионский скандал никак не отразился.
Что будет, если FPÖ победит?
Хотя все опросы предрекают победу FPÖ, об абсолютном большинстве речи не идет, так что ультраправые не обязательно получат власть.
Без Австрийской народной партии (ÖVP) Кикль не сможет сформировать правительство, однако ее лидер по поводу такой коалиции высказался вполне определенно. „Невозможно строить государство с Киклем“, — заявил канцлер Нехаммер.
„Зеленые“ во главе с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом тоже полностью исключили партнерство с FPÖ из-за ее „антиевропейской“ позиции и отказа осудить вторжение России в Украину.
Нехаммер вообще хочет попытаться создать коалицию без Кикля, вступив в партнерство с „зелеными“ и либеральной партией NEOS, хотя многим эта идея кажется утопической.
В одном можно не сомневаться. Победе FPÖ в Австрии и усилению веса австрийских ультраправых в Европарламенте в компании с Виктором Орбаном и другими евроскептиками не обрадуются ни в Брюсселе, ни в Киеве.
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