Израиль сообщил об уничтожении главарей „Хезболлы“ в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу, 28 сентября, заявила об уничтожении на юге Ливана командира ракетного подразделения „Хезболлы“ Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Утверждается, что вместе с ними было ликвидировано еще несколько командиров того же подразделения радикальной группировки.

„Террорист Мухаммед Али Исмаил несет ответственность за организацию многочисленных террористических атак против государства Израиль, включая ракетный обстрел израильской территории и запуск ракеты класса „земля-земля“ по центральной части Израиля в среду“, - отмечается в Telegram-канале ЦАХАЛа.

Лидер „Хезболлы“ убит?

Ранее израильские военные отчитались о нанесении удара по центральному штабу „Хезболлы“ в пригороде ливанской столицы Бейрута. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что штаб-квартира „Хезболлы“ была „намеренно построена под жилыми домами“ в районе Дахия.

Ряд израильских СМИ сообщает, что с высокой вероятностью в результате авиаудара был убит лидер „Хезболлы“ Хасан Насралла. В частности, газета The Times of Israel приводит слова израильского чиновника: „Очень трудно представить себе, что он выживет после такого удара“. Однако информагентства Reuters и AFP со ссылкой на источники в радикальной группировке передают, что Насралла жив. Иранское агентство Tasnim также утверждает, что лидер группировки находится в „безопасности“.

По предварительным данным ливанского Минздрава, в результате израильской атаки 27 сентября два человека погибли, еще 76 человек получили ранения, передает агентство dpa.

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