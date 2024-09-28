Эстонский вратарь избежал травмы после столкновения со штангой, а „Вальядолид“ потерпел первое домашнее поражение в Ла Лиге
В восьмом туре испанской Ла Лиги клуб „Вальядолид“, за который выступает вратарь сборной Эстонии Карл Якоб Хейн, потерпел поражение от финалистов Кубка Испании прошлого сезона „Мальорки“ со счетом 1:2. Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме.
„Вальядолид“ столкнулся с первым тревожным моментом уже на третьей минуте матча, когда игрок „Мальорки“ точным пасом вывел Кайла Ларина на встречу с вратарем Карлом Якобом Хейном. Ларин пробил по воротам, но угодил в штангу. Однако судья зафиксировал офсайд в этом эпизоде.
На девятой минуте Ларин вновь попытался забить, на этот раз ударом головой, но защитники „Вальядолида“ помешали ему, и мяч не попал в створ.
На 19-й минуте у „Вальядолида“ появилась отличная возможность открыть счет, однако удар Хуанми Латасы из штрафной площади также попал в штангу.
На 23-й минуте Хейн продемонстрировал отличную реакцию, отбив мяч из-под перекладины после мощного удара соперника.
На 40-й минуте он уверенно поймал низовой удар Роберта Наварро. В конце первого тайма, пытаясь перехватить навес соперника, Хейн неудачно врезался спиной в штангу ворот и остался на газоне, нуждаясь в медицинской помощи. К счастью, эстонский вратарь смог продолжить игру.
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Второй тайм
Первый гол в матче был забит на 59-й минуте, когда Ларин отправил мяч в ворота Хейна, отличившись против своего бывшего клуба. Он принял передачу первым касанием и затем пробил с воздуха.
На 75-й минуте Хейн великолепно среагировал на удар после углового, но на 83-й минуте ему снова пришлось доставать мяч из ворот. Один из защитников „Вальядолида“ допустил серьезную ошибку на своей половине поля, что позволило испанскому нападающему Валери выйти один на один с Хейном, и он отправил мяч в дальний нижний угол.
Единственный гол „Вальядолида“ был забит Иваном Санчесом в компенсированное время второго тайма, когда он пробил из-за пределов штрафной. В заключительные минуты матча Хейн рискнул пойти в штрафную соперника во время углового, но подача его партнера оказалась слишком низкой, и команде не удалось избежать поражения.
Карл Якоб Хейн защищал ворота „Вальядолида“ во всех восьми матчах лиги на данный момент. Ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в трех домашних встречах. Однако на выезде команда пропустила 15 голов, что ставит „Вальядолид“ на последнее место по количеству пропущенных мячей в лиге.
В гонке по количеству сухих матчей Хейн в настоящее время делит второе место с Тибо Куртуа из „Реала“, Алексом Ремиро из „Реал Сосьедад“ и Пауло Гассанига из „Жироны“. Единственным вратарем, зафиксировавшим четыре матча на ноль, является Ян Облак из „Атлетико Мадрид“.
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