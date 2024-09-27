Эстонец предстанет перед судом в Австралии по обвинению в нападении, пострадавший находится в критическом состоянии

Нападение произошло в центре Джералдтона в среду вечером. Мужчины якобы вступили в словесную ссору, после чего пожилой мужчина ушел. Гражданин Эстонии якобы побежал за мужчиной и ударил его, в результате чего тот упал и ударился головой об тротуар.

Мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии, у него диагностировано кровоизлияние в мозг. Сегодня утром состояние мужчины было стабильным, но он остается в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Полиция арестовала эстонца, предположительно совершившего нападение, в четверг днем. Мужчина отказался давать показания в полиции, он был обвинен в нападении.

Гражданин Эстонии был допрошен сегодня в суде Джералдтона. Мужчина ранее не имел судимостей ни в Австралии, ни за рубежом. Он прожил в Австралии более двух лет по различным рабочим визам.

Детектив Джералдтона сообщил суду, что пострадавшему требуется операция и он „весьма вероятно“ умрет.

Прокурор Пол Уайт заявил, что 27-летний эстонец может бежать после освобождения, поскольку у него нет прочных связей в Австралии. Ему пришлось сдать паспорт, прежде чем его выпустили под залог в 25 000 долларов. Мужчина должен снова предстать перед судом в начале ноября.

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