ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (947-й день) | Зеленский по итогам встречи с Трампом назвал ее „очень содержательной“
Подводим итоги очередного дня войны.
Главные новости к полудню
Российские войска нанесли ракетный удар по отделению полиции в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его данным, пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. „Пока неизвестна судьба четырех человек. Поисково-спасательная операция продолжается“, — заявил Лысак.
Мосгорсуд начал рассматривать уголовное дело в отношении 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда, которого обвиняют в участии в войне в Украине в качестве наемника, сообщает РИА Новости. По данным госагентства, Хаббард — уроженец Мичина. В 2014 году он переехал в Украину и „жил с женщиной, которую называл женой, позже она его бросила“. Статья о наемничестве предполагает до 15 лет лишения свободы.
Разведка США считает, что Россия может перейти к „решительным ответным действиям“, если США и их союзники разрешат Украине наносить удары американскими, британскими и французскими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, при этом ход войны принципиально не изменится. В оценке разведки США описывается ряд возможных ответных мер со стороны России — от активизаций диверсионных действий в Европе, например, поджогов, до потенциальных атак на американские и европейские военные базы со смертельным исходом.
Главные новости вечера
Гособвинение попросило приговорить к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя и политика Захара Прилепина.
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новое подозрение председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. По версии украинского следствия, Набиуллина еще в феврале 2014 года организовала разработку нормативно-правовых актов, регулирующих переход финансовой и банковской системы Крыма под управление РФ. После начала полномасштабной войны глава ЦБ „способствовала деятельности российских банков на оккупированных территориях Украины“. Кроме того, в СБУ считают, что Набиуллина заранее знала о планах вторжения в Украину и принимала необходимые решения.
Сегодня прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США от республиканской партии Дональдом Трампом. Зеленский опубликовал в соцсетях пост с видео, в котором прошедшая встреча называется „очень содержательной“. По словам президента Украины, он представил Трампу свой „план победы“, а также они „подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа, обсудили много деталей“.
„Мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы“, — написал Владимир Зеленский.