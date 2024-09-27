ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (947-й день) | Зеленский по итогам встречи с Трампом назвал ее „очень содержательной“

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новое подозрение председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. По версии украинского следствия, Набиуллина еще в феврале 2014 года организовала разработку нормативно-правовых актов, регулирующих переход финансовой и банковской системы Крыма под управление РФ. После начала полномасштабной войны глава ЦБ „способствовала деятельности российских банков на оккупированных территориях Украины“. Кроме того, в СБУ считают, что Набиуллина заранее знала о планах вторжения в Украину и принимала необходимые решения.

Сегодня прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США от республиканской партии Дональдом Трампом. Зеленский опубликовал в соцсетях пост с видео, в котором прошедшая встреча называется „очень содержательной“. По словам президента Украины, он представил Трампу свой „план победы“, а также они „подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа, обсудили много деталей“.

„Мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы“, — написал Владимир Зеленский.