Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина запросили пожизненный срок

Прокурор Надежда Тихонова назвала „колоссальной“ общественную опасность преступления и заявила о „прочных антисоциальных установках и общественно опасных интересах“ у обвиняемого.

Обвинение ходатайствует о том, чтобы первые десять лет срока Пермяков провел в тюрьме, а затем в колонии особого режима. Также прокуратура требует взыскать с обвиняемого штраф в размере полтора миллиона рублей.

Захар Прилепин отказался участвовать в прениях по делу, попросив назначить Пермякову наказание „согласно законодательству“. Обвиняемый выступать в прениях не стал.

Приговор Пермякову огласят 30 сентября.

6 мая 2023 года автомобиль Захара Прилепина взорвался в Борском районе Нижегородской области. Писатель получил тяжелые ранения, его водитель Александр Шубин, находившийся в момент взрыва на пассажирском месте, погиб. Следственный комитет возбудил дело о теракте. В тот же день в лесополосе недалеко от места покушения был задержан подозреваемый Александр Пермяков, имеющий паспорта России и Украины. Он признался в подготовке взрыва, заявив, что был завербован „спецслужбами Украины“.

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