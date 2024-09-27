Почему через десять лет Эстонии понадобится атомная электростанция?

Мы нуждаемся в надежной базовой мощности, которая будет работать наряду с солнечными и ветряными парками. Например, коэффициент использования (КИУМ) солнечных электростанций в Эстонии составляет около 10%, а ветряных – около 40%.

КИУМ (коэффициент использования установленной мощности) – это показатель, который показывает, насколько эффективно используется мощность электростанции за определённый период. Он выражается в процентах и рассчитывается как отношение фактически произведённой энергии к тому, сколько бы электростанция могла произвести, если бы работала на полную мощность всё время.

Проще говоря, если КИУМ равен 100%, это значит, что станция работала на полной мощности без остановок. Если, например, 40%, значит, она работала менее эффективно или не всё время.

При расширение использования источников энергии зависящих от погоды, стоит посмотреть, как с этим справляются другие страны в нашем регионе.

Финляндия и Швеция активно используют гидроэнергетику и построили атомные станции. Норвегия и Латвия обладают значительными ресурсами гидроэнергии, в то время как Дания сжигает ископаемое топливо и биомассу.

Все страны импортируют энергию друг у друга, и в конечном итоге многие полагаются на скандинавские гидрорезервы. Однако эти резервы не бесконечны, и были случаи, когда их ресурсы значительно иссякали.

В отличие от этих стран, у Эстонии нет ни гор, ни крупных рек, чтобы создавать гидрорезервуары. Это ограничивает наши возможности обеспечить стабильное производство электроэнергии в любой момент, независимо от погоды, времени суток, времени года или экспортных возможностей соседей. В целом, продукцию с высокой добавленной стоимостью выгоднее и разумнее экспортировать самостоятельно.

Кроме того, сжигание ископаемого топлива (особенно газа) и биомассы мы хотим минимизировать из-за вредных выбросов в окружающую среду и высоких затрат.