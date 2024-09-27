Юная швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер скончалась после трагического падения на ЧМ

Швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер, получившая серьёзную травму головы в результате падения во время юниорской шоссейной гонки на чемпионате мира в Цюрихе, скончалась. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

„С уходом из жизни Мюриэль Фуррер международное велосипедное сообщество теряет гонщицу, у которой было светлое будущее“, — говорится в сообщении.

18-летняя велогонщица получила травму 26 сентября. Её эвакуировали с трассы на вертолёте и сразу доставили в больницу, где она была прооперирована.

Фуррер в этом году завоевала две серебряные медали на чемпионате Швейцарии, заняв второе место как в групповой гонке, так и в гонке с раздельным стартом.

В прошлом году соотечественник Мюриэль Фуррер, 26-летний Джино Медер, трагически погиб во время пятого этапа „Тура Швейцарии“.

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