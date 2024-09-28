Журналист-расследователь о пропавших пассажирах „Эстонии“: 29 лет спустя нашлись документы, подтверждающие, что капитан Аво Пихт жив

Почему вы взялись за этот проект? Кажется, что за 30 лет о катастрофе уже было рассказано во всех подробностях.

Начало нашему документальному сериалу было положено еще около 11 лет назад, когда я гостила у семьи Вейде в Пярну в комнате, которая выглядит как алтарь, посвященный дочерям-близняшкам Ханке-Ханнике и Ханнели, пропавшим во время крушения „Эстонии“ 28 сентября 1994 года.

С тех пор родители ищут своих дочерей.

Засыпая в этой комнате, я впервые осознала, насколько велика человеческая трагедия, когда у тебя нет ответов на вопросы о твоих детях. В комнате много фотографий и портретов дочерей Вейде. Их старая одежда. Около десяти часов, каждые из которых показывают разное время, и, наверное, эти часы были поставлены здесь не для того, чтобы символизировать течение времени, но в такой обстановке о нем неизбежно начинаешь задумываться. Годы идут.

С тех пор я занимаюсь этой темой, изучаю все книги на эстонском языке, посвященные катастрофе „Эстонии“. Я прочитала все статьи и поняла, что вопрос касается не только капитана Аво Пихта и сестер Вейде, но и восьми семей, родственники которых сначала были в списке выживших, но потом пропали.

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