DELFI В УКРАИНЕ | Анархист Сергей Мовчан: неонацисты есть везде, но это не делает Украину нацистской

Я так понимаю, сейчас у вас проблем с властью нет?

Нет, с властью сейчас нет проблем, и это вполне объяснимо. Если ты поддерживаешь Украину в ее борьбе, то власти вообще пофиг на то, какие у тебя политические взгляды. Ты готов добывать какие-то полезные ресурсы для фронта, ты готов пойти и проливать кровь за Украину - отлично. Ты при этом фашист - супер. Анархист - прекрасно. Вперед. Никаких проблем. Либерал - какая разница.

Российская пропаганда часто говорит о том, что в Украине нацисты и фашисты...

В Украине есть люди, как и в любой другой стране, с разными политическими убеждениями...

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