27.09.2024, 19:34
DELFI В УКРАИНЕ | Анархист Сергей Мовчан: неонацисты есть везде, но это не делает Украину нацистской
ФОТО: | Delfi Meedia
Анархист Сергей Мовчан, представитель Антиавторитарной волонтерской сети Коллективов солидарности, рассказывает о том, как анархисты Украины объединились в условиях войны. Он отмечает, что в Украине, впрочем, как и в России, существуют неонацисты и фашисты.
Я так понимаю, сейчас у вас проблем с властью нет?
Нет, с властью сейчас нет проблем, и это вполне объяснимо. Если ты поддерживаешь Украину в ее борьбе, то власти вообще пофиг на то, какие у тебя политические взгляды. Ты готов добывать какие-то полезные ресурсы для фронта, ты готов пойти и проливать кровь за Украину - отлично. Ты при этом фашист - супер. Анархист - прекрасно. Вперед. Никаких проблем. Либерал - какая разница.
Российская пропаганда часто говорит о том, что в Украине нацисты и фашисты...
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