Правдиво ли видео про сербского блогера, который залез в берлогу и встретил там медведя?

Впрочем, ещё через день блогер выложил видео , в котором он уже не спасается от грозных хищников, а играет с ними и кормит одного из медведей, причём даже предлагает животному взять угощение прямо из своего рта. Подпись к этой записи уже гораздо менее пугающая („Никто не верил, что человек может дружить с медведем“), а на сам ролик наложен титр „Мы стали лучшими друзьями“. На заднем плане видны некие деревянные постройки и забор — очевидно, дело происходит не в глухом лесу.

Главный герой роликов — серб Стефан Янкович (Janko), который ведёт популярные блоги в Instagram * (971 000 подписчиков на момент написания этого разбора), на YouTube (1,4 млн) и в TikTok (1,1 млн). Молодой человек публикует ролики о путешествиях и спорте, участвует в челленджах и выкладывает собственные треки. 13 сентября 2024 года на своей странице в Instagram Янкович разместил видео , в котором сталкивается с медведем в берлоге. По лицу блогера видно, что он напуган, а сам ролик сопровождается подписью „На краю жизни“. Публикация, собравшая 4,4 млн лайков и тысячи комментариев обеспокоенных читателей, широко разошлась по Сети. На следующий день в профиле Янковича появился новый ролик : блогер залез на дерево, якобы спасаясь от медведей, но оказался окружён зверями, караулящими его на земле. Этот пост, содержащий комментарий „Первая остановка после их дома — верхушка дерева“, набрал в разы меньше реакций.

17 сентября Янкович опубликовал на своём YouTube-канале 26-минутное видео с драматичным названием „Провел 24 часа с медведем в лесу (закончилось не очень хорошо)“. Однако уже с первых кадров становится ясно, что видео снимали вовсе не в лесной чаще, где блогер случайно наткнулся на берлогу. Он рассказывает, что поехал в Боснию и Герцеговину, на гору Озрен, где несколько лет назад местный житель нашёл осиротевших медвежат и спас их от верной смерти.

С первых же минут видео Янкович играет с медведями, гладит их, кормит из рук и изо рта — и те ведут себя вполне дружелюбно. На фоне заметны постройки внутри вольера, где, судя по всему, обитают животные, а на пятой минуте в кадр попадают зрители, которые наблюдают на происходящим из-за забора. Часть ролика снята в „берлоге“, однако на этих кадрах блогер не выглядит столь испуганным, как в вирусном видео из Instagram, а в некоторых отрывках хорошо видны чужие ноги снаружи — очевидно, Янкович в этот момент не находился наедине с опасными животными. На дерево мужчина действительно забрался, но вовсе не спасаясь от медведей, а в попытке (безуспешной) снять, как они карабкаются по деревьям.

В описании ролика на YouTube блогер оставил ссылку на место проведения съёмки на Google Maps. Это параглайдинговый клуб ParaGhost, гости которого могут, помимо прочего, посетить приют для диких животных. Кроме двух медведей — Маши и Любицы, — там обитают и некоторые другие звери, спасённые хозяевами клуба. Судя по фото и видео в соцсетях ParaGhost, Янкович — далеко не единственный посетитель, отважившийся на столь близкое общение с питомцами приюта.

Таким образом, сербский блогер и в самом деле близко взаимодействовал с медведями, однако их встреча не была случайным инцидентом в лесу. Всё происходило в приюте для диких животных, где под присмотром его сотрудников можно провести время в компании зверей. Причём сами медведи с детства жили среди людей и привыкли к ним. В полной версии видео, выложенной на YouTube, блогер не выказывает особого страха перед животными, а, наоборот, чрезвычайно воодушевлён общением с ними. Отрывки, предварительно выложенные мужчиной в Instagram, были, судя по всему, постановочными, а демонстрация страха от встречи с медведями — актёрской игрой. Это позволило Янковичу создать ложное впечатление, будто он оказался в опасности, и, благодаря этому, набрать.

Итог: Вырвано из контекста