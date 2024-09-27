Скандал вокруг визита Зеленского в США: что за этим стоит?

Во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон Зеленского сопровождали только представители Демократической партии СШАВо время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон Зеленского сопровождали только представители Демократической партии США

Однако в Белом доме в поездке президента Владимира Зеленского не увидели ничего чрезвычайного и призвали республиканцев отказаться от расследования по этому поводу. Украинские власти официально на письмо спикера Палаты представителей Конгресса США не отреагировали. На запрос DW о комментарии из пресс-службы Офиса президента Украины на момент подготовки материала ответа не поступило.

После обнародования этого письма Джонсон отменил запланированную встречу с Зеленским, а республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование визита президента Украины в Пенсильванию, чтобы выяснить, пыталась ли администрация президента Байдена „использовать Зеленского для содействия президентской кампании вице-президента Харрис“, поскольку в Пенсильванию украинский президент летал на самолете американских ВВС.

Во время посещения завода Зеленского сопровождали только представители Демократической партии. И, по убеждению Джонсона, посол Маркарова „намеренно не пригласила ни одного республиканца“ принять участие в этом мероприятии, которое происходило в одном из „ключевых штатов“. „Эта поездка, очевидно, была партийной мерой, призванной помочь демократам, и, безусловно, стала вмешательством в избирательный процесс“, - говорится в письме Джонсона.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, во время которого, как планировалось, он должен был встретиться не только с руководством страны от Демократической партии США, но и с топ-представителями Республиканской партии, существенно омрачил дипломатический скандал. За день до визита Зеленского в Конгресс США спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон направил ему письмо с требованием „немедленно уволить“ посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Это произошло после того, как делегация во главе с украинским президентом посетила завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтон штата Пенсильвания.

„Смехотворные“ упреки во вмешательстве в выборы

Согласно избирательной терминологии США, Пенсильванию относят к так называемым „колеблющимся штатам“, где политические симпатии избирателей почти одинаково распределяются между кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партий. И именно в таких штатах идет самая ожесточенная предвыборная борьба. По всей вероятности, именно поэтому республиканцы так бурно отреагировали на приезд Зеленского в сопровождении политиков-демократов в Пенсильванию.

Однако эксперт-американист украинского Центра оборонных стратегий Александр Хара считает преувеличением утверждение о том, что в Пенсильвании находится „ключ к президентским выборам США“, поскольку не только Пенсильванию относят к „колеблющимся штатам“. Поэтому, по его словам, заявления республиканцев о том, что Украина якобы вмешивается во внутреннюю политику США - „смехотворны“. Ведь сам кандидат в президенты Дональд Трамп не раз заявлял, что его поддерживают мировые лидеры, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Хара не видит в посещении президентом Зеленского завода по изготовлению снарядов элементов вмешательства в американские выборы. „Украинцы благодарны американским гражданам, обеим партиям и действующему президенту США за поддержку Украины. И Владимир Зеленский своим визитом хотел засвидетельствовать эту благодарность“, - объяснил эксперт.

В истории США не было такого, чтобы только один штат определял победу на президентских выборах, отмечает и бывший украинский дипломат, ныне возглавляющий одну из консалтинговых компаний, Вадим Трюхан. „Президент Зеленский в течение последних месяцев пытался всячески дистанцироваться от комментирования темы американских выборов. И говорить о его или любого представителя украинской власти вмешательстве в выборы в США абсолютно безосновательно“, - отмечает Трюхан.

В чем республиканцы видят „самый большой грех“ Зеленского?