„В школе сказали: Бога нет, а есть великая русская империя“. Украинка о депортации подростком в Сибирь в 1947 году

„Увидели меня. Говорят, какая у вас хорошая девочка. Раньше мы ее не видели. Мама говорит, потому что мы ее прятали. Они ответили: ну вот и не спрятали“, — вспоминает Галина Степановна. Мать хотела, чтобы дочка осталась дома, отправила укрыться у соседей. Но двери были закрыты, и маленькая Галина вернулась домой. Марии приказали собрать теплые вещи и погрузили на телегу с ребенком. Соседка вынесла им запеченную курицу поесть в дороге, но нквдшники соседку избили, а еду отобрали.

Галина Степановна помнит, как ранним утром в октябре 1947 года, дом родителей окружили люди в военной форме. Ее маме, Марии, зачитали приговор и приказали собираться. Поскольку муж был арестован как член ОУН-УПА, советская власть решила депортировать из Украины всю семью. Женщине было 32 года.

Кем был этот младший ребенок, Настиным братом или сестрой, Галина Степановна не знает. Шел 1947 год, Галине Степановне было восемь, а Насте семнадцать. В советских документах той эпохи говорилось о депортации только совершеннолетних. На практике вместе со взрослыми вглубь России увозили и детей. Часть из них не пережили тяжелой дороги в Сибирь или на Дальний Восток.

Вспоминать изуродованное войной и депортацией детство ей до сих пор нелегко. Даже отвечая на вопрос о своих злоключениях в депортации, женщина начинает рассказ со своих соседей по поезду. А уже потом говорит о себе.

„Мама Насти с младшим ребенком до Урала не доехали. Сначала в дороге заболел и умер ребенок. А потом недуг забрал и мать. Настя рассказывала, что это произошло до того, как вагоны с людьми открыли. То есть в первые две недели пути, потому что впервые двери товарного вагона открыли только в Казани. Мать с ребенком забрали и где-то похоронили. Настя не знала, где“, — собравшись с духом, рассказывает 85-летняя Галина Степановна Федорович, дочь украинского политзаключенного Степана Федоровича из Тернопольской области. В 1941 году его арестовали агенты НКВД. Потом вывезли в Умань и замучили до смерти.

Эти истории поражают сходством с рассказами тех, кто пережил советские репрессии и депортации – в Украине, Молдове и странах Балтии. Например, историю 85-летней Галины Федорович, дочери украинского повстанца, которую подростком отправили в Сибирь.

Детей отдали в русскую школу. Я тогда пошла в первый класс, и в основном со мной учились россияне. В школе рассказывали, что Бога нет, а есть великая русская империя. Проводили политинформацию.

Шахта работала в три смены, и когда мама уходила в „ночную“, то я терпела до утра, чтобы сходить в туалет. Комендантом в бараке назначили мужчину по фамилии Аксенов. Он отмечал всех людей и каждый день приходил осматривать комнаты. Как-то наши „бойки“ (украинцы, живущие в предгорьях Карпат – прим.авт.), резвые парни и девушки, сделали себе бубен. В воскресенье раздвинули постели, и давай играть и петь. Комендант пришел и говорит: „Хорошо поют! Как птички в клетке!“

„Нас привезли в Челябинск. Там всех рассортировали. Наверное, пока мы ехали, коменданты уже составили списки. Здоровых мужчин забрали валить лесу в тайгу. А нас, женщин с детьми, отравили в Копейск на угольную шахту. Поселили в бараках. Помню, наш был очень длинным, а наша комната самая большая в конце здания. Туалет во дворе. Помню, что боялась ходить по барачному коридору на улицу.

По оценкам исследовательницы Тамары Вронской, автора монографии „Неопределенный контин[г]ент“, по состоянию на 1953 год в спецпоселениях России жило почти 198 тысяч выходцев из Украины, в тому числе 40 тысяч детей младше 16 лет.

Они ехали три недели, воды и еды не хватало. В вагонах было душно, открыли их только за Москвой, аж в Казани. Женщина вспоминает, что тогда „принесли овсяную похлебку с маслом, первую за две недели теплую пищу“. Там же, в Казани, разрешили набрать воды.

Маму с ребенком привезли на железную дорогу в соседнее село Гусятин. Людей было так много, что в вагонах не хватало места, чтобы сесть. Украинцев депортировали товарняками — обычно в таких вагонах перевозят домашний скот. Старшую сестру Гали, тринадцатилетнюю Каролину, успели спрятать. Мама увидела ее в окно, когда поезд уже тронулся. Девочка стояла у пустой школы и плакала. „Мама тогда сказала негромко, будь здорова, Каролю. Попросила и меня проститься с сестрой. А у меня ком в горле, не могла ничего сказать“, – рассказывает женщина, едва сдерживая слезы.

Например, согласно секретному постановлению Совета Министров СССР №3214-1050 от 10 сентября 1947 года об обеспечении угольной промышленности СССР, „оуновцев“ отправляли трудиться на шахты. „Потребности ГУЛАГа органично совпали с интересами республиканской и региональной власти, которая стремилась избавиться от как можно большего количества родственников повстанцев. Это уменьшило бы часть сочувствующего им населения.

Именно поэтому десятки лет спустя украинцам отказывали в прописке в родном краю – ссылались на то самое „добровольное“ согласие. Тем же, кто отказывался подписать документ, угрожали лагерями. Советская власть видела в депортациях и экономическую целесообразность.

Украинская исследовательница советских репрессий Тамара Вронская считает, что поезда могли бы доехать до Сибири и за неделю. Историк пишет, что, согласно внутренней инструкции, эшелоны с депортированными украинцами должны были ждать на запасных путях, чтобы не прерывать движение грузов и пассажирских поездов. Это удлиняло путь в 2-3 раза. Также Вронская указывает, что каждого депортированного с запада Украины заставляли подписать документ о якобы добровольном желании остаться в Сибири.

Потом умер Сталин. Помню, как громко плакали учительница и все дети в классе, кроме меня. „Холодным летом“ 1953 года многим заключенным дали амнистию. Но не политическим, а уголовникам. Из барака страшно было выйти“.

Сейчас, когда дочь меня спрашивает, какие голубцы я люблю, то я говорю, что с гречкой. Потому что рис мне напоминает ту овсянку.

Я садилась на кровать, клала ее на колени, сверху тетрадь и так учила уроки. А когда становилось тепло, шла учиться во двор под бараками. Есть было нечего. Чтобы купить 200 граммов хлеба на одного, нужно было всю ночь стоять в очереди. Барак стоял недалеко от железнодорожных путей, по которым осенью ехали вагоны с капустой. Иногда составы останавливались, ждали переключения стрелок. Тогда наши ребята подбегали, забирались на них и сбрасывали нам мороженую капусту. Из нее мы крутили голубцы с овсянкой.

В бараке невозможно было заниматься – слишком много людей. В самой большой на весь барак комнате помещались только стальные кровати. Стола не было. Мама где-то нашла кусок фанеры, принесла и дала мне.

Преамбула практически каждого документа министерства внутренних дел и его подразделений на местах содержала ссылку на это постановление как на „божью заповедь“. Мол, высшие интересы советской угольной промышленности требуют „мобилизации“. А следовательно и Западная Украина должна своими человеческими ресурсами приобщиться к этому „прекрасному делу““, – пишет в своей работе Вронская.

Пока лечилась, детей забрали

Несмотря на солидный возраст Галина до сих пор помнит почти всех членов восьми семей, с которыми жила в комнате. Все были родом с запада Украины. Дрожащими руками показывает каждого из них на одной из серых фотографий со свадьбы подруги, которую отгуляли в бараке. На обратной стороне подпись: 1961 год.

На одной из фотографий Настя, чья мама умерла по пути в лагерь, с братом Юрой и сестрой Марией. Настя рассказывала, что их отец был „солтысом“ – сельским старостой во Львовской области. Когда туда пришла советская власть, его арестовали как „вражеский элемент“ и дали 10 лет тюрьмы. Это означало, что жена и четверо детей подлежали депортации.

А когда мамы с младшим ребенком не стало, заботиться о брате с сестрой пришлось именно Насте. „Насте еще не было 18, но в шахту ее уже спустили. Крепежи в шахте были деревянные, ненадежные. Обрушилась скамья, придавила, и ей оторвало ухо. А пока Настя лечилась, ее брата и сестру забрали в детдом“, — продолжает рассказывать Галина Степановна.

После выздоровления девушка вернулась в барак и сдружилась с парнем из комнаты. Вместе они решили бежать из России, но далеко не уехали – поймали уже в Челябинске. Парню за побег дали восемь лет тюрьмы, девушке — пять. Впрочем, уже через три года оба вернулись в барак – и дальше жить на поселении без возможности уехать. Здесь они и поженились.

Все это время Настя искала отданных в детдом брата и сестру и спустя несколько лет ей это удалось. Но это были уже другие люди, вспоминает Галина Степановна. Даже родной язык дети забыли и перешли на русский.