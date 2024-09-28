МНЕНИЕ | Китай - это угроза для Европы, замаскированная под миротворца

Китайский план, несомненно, будет содержать много красивых слов, включая уместные и неуместные ссылки на Устав ООН. Манипулируя словами, можно сделать принцип уважения суверенитета, чувствительный для любой жертвы иностранного вторжения, расплывчатым и неконкретным, а также сместить акцент на „учет интересов безопасности каждой страны“ - излюбленная формулировка автократических режимов, мечтающих о разделе мира на сферы влияния. Под этой отшлифованной риторикой скрывается простая суть: замороженный конфликт. Это замораживание было бы скрытым ультиматумом Украине и, соответственно, ее союзникам со стороны Китая, замаскированного под представителя мирового большинства. Такое замораживание принесет Китаю исключительные дивиденды.

Но это, конечно, не план для Европы, где продолжается крупнейший конфликт со времен Второй мировой войны, и не план для Украины, президент которой Владимир Зеленский настойчиво продвигает свою версию справедливого мира.

Разумеется, это не будет представлено как китайский план. Вместо этого будет подчеркнуто, что инициатива исходит от Глобального Юга, каким бы расплывчатым ни казался этот термин, БРИКС или даже глобального большинства. На начальном этапе Пекин может собрать несколько десятков министров или высокопоставленных представителей стран Глобального Юга, а Украину не приглашать, чтобы сформировать своего рода ядро группы, которое может быстро расшириться за счет других стран Африки, Латинской Америки и Азии или региональных международных организаций.

Однако на этот раз Пекин, похоже, настроен серьезно и намерен прочно захватить инициативу. Нынешняя неопределенность, особенно в связи с президентскими выборами в США, создает для Китая окно возможностей. Обращаясь к аудитории ООН и ссылаясь на предполагаемую поддержку многими странами Глобального Юга бразильско-китайской инициативы, известной как „Консенсус из шести пунктов“, Китай может предложить реальный мирный план с конкретными мерами и сроками. Это может положить начало урегулированию российско-украинского конфликта по китайскому сценарию.

Поначалу это может показаться несерьезной угрозой, поскольку дискуссии будут сосредоточены на одном из самых острых вопросов глобальной повестки дня: как остановить российскую агрессию в Украине. Будут звучать искренние или лицемерные призывы прекратить войну, а различные акторы вновь заявят о своей готовности выступить в роли миротворцев или посредников.

Именно эта Генеральная Ассамблея может ознаменовать начало тектонических сдвигов, которые напрямую повлияют на зону комфорта, столь желанную для простых европейских граждан. Причина тому - Китай.

Где же кроется опасность?

Во-первых, план Пекина выгоден России. Он подрывает все усилия Украины по организации крупного мирного саммита, на котором можно было бы обсудить условия мира на континенте с участием Киева, Москвы и других заинтересованных государств.

Разумеется, китайский план не предусматривает победы России, как ее изображает российская пропаганда, с трехцветным флагом над Харьковом, Киевом или Одессой, не предполагает конституционного отказа Украины от своих законных территорий или немедленной отмены западных санкций. Китайский план заключается, как говорят в Пекине, в том, чтобы не позволить России проиграть в войне, главным бенефициаром которой уже давно является Китай, если вспомнить объемы природных ресурсов, которые Москва вынуждена продавать Китаю за гроши в обмен на сохранение важнейших цепочек поставок.

Конечно, за эту услугу Москва заплатит Пекину еще большими уступками, ускоряя бесконечную зависимость России от Китая - то, что русские изо всех сил стараются не замечать.

Во-вторых, успех китайского плана означал бы значительную внешнеполитическую победу самого Китая, последствия которой трудно переоценить. Пекин не только укрепит свою роль лидера Глобального Юга, уменьшив влияние Запада, но и выкристаллизует лояльную Китаю „коалицию большинства“ в российско-украинском урегулировании. Поднебесная попытается „перестроить“ глобальную архитектуру безопасности в свою пользу, создав мир, в котором международное право будет отодвинуто на второй план Пекином как главным арбитром во всех конфликтах.