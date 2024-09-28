МНЕНИЕ | Китай - это угроза для Европы, замаскированная под миротворца(14)
Во вторник, 24 сентября, началась ежегодная Генеральная Ассамблея ООН. Большинство читателей воспримут эту новость как рутину, представив себе сотни государственных лидеров в одинаковых галстуках или экзотических национальных костюмах, произносящих традиционные, величественные речи о местных или глобальных проблемах. Кажется, что это просто очередное ритуальное мероприятие в большом зале ООН, которое мало повлияет на жизнь Брюсселя, Парижа или Праги. Но не в этот раз, пишет в EU Political report Джеймс Уилсон, независимый внештатный журналист и аналитик внешней политики из Брюсселя.
Именно эта Генеральная Ассамблея может ознаменовать начало тектонических сдвигов, которые напрямую повлияют на зону комфорта, столь желанную для простых европейских граждан. Причина тому - Китай.
Поначалу это может показаться несерьезной угрозой, поскольку дискуссии будут сосредоточены на одном из самых острых вопросов глобальной повестки дня: как остановить российскую агрессию в Украине. Будут звучать искренние или лицемерные призывы прекратить войну, а различные акторы вновь заявят о своей готовности выступить в роли миротворцев или посредников.
Однако на этот раз Пекин, похоже, настроен серьезно и намерен прочно захватить инициативу. Нынешняя неопределенность, особенно в связи с президентскими выборами в США, создает для Китая окно возможностей. Обращаясь к аудитории ООН и ссылаясь на предполагаемую поддержку многими странами Глобального Юга бразильско-китайской инициативы, известной как „Консенсус из шести пунктов“, Китай может предложить реальный мирный план с конкретными мерами и сроками. Это может положить начало урегулированию российско-украинского конфликта по китайскому сценарию.
Разумеется, это не будет представлено как китайский план. Вместо этого будет подчеркнуто, что инициатива исходит от Глобального Юга, каким бы расплывчатым ни казался этот термин, БРИКС или даже глобального большинства. На начальном этапе Пекин может собрать несколько десятков министров или высокопоставленных представителей стран Глобального Юга, а Украину не приглашать, чтобы сформировать своего рода ядро группы, которое может быстро расшириться за счет других стран Африки, Латинской Америки и Азии или региональных международных организаций.
Но это, конечно, не план для Европы, где продолжается крупнейший конфликт со времен Второй мировой войны, и не план для Украины, президент которой Владимир Зеленский настойчиво продвигает свою версию справедливого мира.
Китайский план, несомненно, будет содержать много красивых слов, включая уместные и неуместные ссылки на Устав ООН. Манипулируя словами, можно сделать принцип уважения суверенитета, чувствительный для любой жертвы иностранного вторжения, расплывчатым и неконкретным, а также сместить акцент на „учет интересов безопасности каждой страны“ - излюбленная формулировка автократических режимов, мечтающих о разделе мира на сферы влияния. Под этой отшлифованной риторикой скрывается простая суть: замороженный конфликт. Это замораживание было бы скрытым ультиматумом Украине и, соответственно, ее союзникам со стороны Китая, замаскированного под представителя мирового большинства. Такое замораживание принесет Китаю исключительные дивиденды.
Где же кроется опасность?
Во-первых, план Пекина выгоден России. Он подрывает все усилия Украины по организации крупного мирного саммита, на котором можно было бы обсудить условия мира на континенте с участием Киева, Москвы и других заинтересованных государств.
Разумеется, китайский план не предусматривает победы России, как ее изображает российская пропаганда, с трехцветным флагом над Харьковом, Киевом или Одессой, не предполагает конституционного отказа Украины от своих законных территорий или немедленной отмены западных санкций. Китайский план заключается, как говорят в Пекине, в том, чтобы не позволить России проиграть в войне, главным бенефициаром которой уже давно является Китай, если вспомнить объемы природных ресурсов, которые Москва вынуждена продавать Китаю за гроши в обмен на сохранение важнейших цепочек поставок.
Конечно, за эту услугу Москва заплатит Пекину еще большими уступками, ускоряя бесконечную зависимость России от Китая - то, что русские изо всех сил стараются не замечать.
Во-вторых, успех китайского плана означал бы значительную внешнеполитическую победу самого Китая, последствия которой трудно переоценить. Пекин не только укрепит свою роль лидера Глобального Юга, уменьшив влияние Запада, но и выкристаллизует лояльную Китаю „коалицию большинства“ в российско-украинском урегулировании. Поднебесная попытается „перестроить“ глобальную архитектуру безопасности в свою пользу, создав мир, в котором международное право будет отодвинуто на второй план Пекином как главным арбитром во всех конфликтах.
Но давайте вернемся к Европе. Какое значение для нас, европейцев, имеет эта глобальная политика, эти китайско-бразильских инициативы или китайско-российская торговля? Почему мы должны опасаться китайских инициатив на Генеральной Ассамблее? Более того, эта пекинская инициатива - лишь первый этап; ее реальные контуры и масштабы станут видны позже - возможно, в следующем месяце на саммите БРИКС в Казани или позже, во время „мирной конференции по Украине“, созванной Пекином. Или во время кульминации этой драмы на мирных переговорах между Украиной и Россией, инициированных Китаем, где обе стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров, конечно, при посредничестве Китая, но чтобы сделать ситуацию менее мрачной, Пекин очень хотел бы привлечь в качестве посредников некоторых влиятельных европейских игроков.
Ответ прост. Брюссель, Париж, Берлин и другие европейские столицы должны четко осознать неприемлемость разрешения любого конфликта путем навязывания ультимативных условий Китая, пусть даже закамуфлированных под волю мирового большинства, вовлеченным сторонам, особенно жертвам агрессии.
Один прекрасный сентябрьский день 1939 года открыто поставил под сомнение архитектуру европейской безопасности. Мы должны сделать так, чтобы предстоящие сентябрьские дни в Нью-Йорке не стали незамеченным началом конца для европейской субъектности.
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