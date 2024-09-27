На войну по „согласию“. Почему воевавшие в Украине российские заключенные судятся с Минобороны

Среди тех, кто выжил, вернулся домой и теперь судится с Минобороны, был, например, Денис Корчин, осужденный еще в начале правления Путина на 25 лет за разбойное нападение, убийства, кражу военного билета и другого имущества.

В 2024 году, когда последние из них вернулись с войны, стало ясно, что причислять их к ветеранам боевых действий власти не собираются. Суды опубликовали более 20 решений по искам бывших штурмовиков отрядов „Шторм Z“ и их семей — те добиваются обещанных Путиным выплат. В основном — безуспешно.

Как следует из обнаруженных Би-би-си судебных решений, на таких условиях Минобороны по указанию начальника Генштаба Валерия Герасимова вербовало заключенных с 24 февраля по 1 сентября 2023 года. Осенью 2023 года Путин прекратил миловать заключенных — появился закон , по которому их стали условно освобождать для отправки на фронт уже до конца войны, как мобилизованных и контрактников. Но выживших помилованных продолжали отпускать домой.

Межидов был одним из тех заключенных, которых в 2023 году Минобороны России завербовало на войну в Украине еще по схеме, придуманной ЧВК „Вагнер“ — через указы президента о помиловании и освобождение после шести месяцев службы на передовой. Эта схема не прописана ни в одном законе или президентском указе, а условия службы „спецконтингента“ в штурмовых отрядах регулировались исключительно секретными приказами военного ведомства.

В посте говорилось, что ему ампутировали часть ноги, но после лечения в военном госпитале в Севастополе он „по ошибке был транспортирован в зону боевых действий“ и „находится в лесу в блиндаже“. „Самостоятельно покинуть позицию не имеет возможности, связи с руководством нет“, взывали родные.

„Просим о помощи“, „Требуется максимальный репост“! Такое сообщение разместили во „ВКонтакте“ в августе 2023 года родственники рядового отряда „Шторм Z“ Ильи Межидова с позывным „Хурчак“. В мае он заключил контракт с Минобороны в Ростовской области, а в июне подорвался на мине.

В десятках решений суды последовательно объясняют вернувшимся с фронта экс-заключенным, что они, по сути, никто. „В период участия в СВО статусом военнослужащего или гражданина, заключившего контракт о пребывании в добровольческом формировании, не обладал“, — признавал военный суд в подмосковном Солнечногорске. „Не обладал статусом военнослужащего, а участвовал в „данные изъяты“ на специальных условиях“, заключил военный суд в Саратове, а горсуд в Абакане повторил тот же вывод, указав без изъятий, что речь идет об участии в „СВО“.

„Данное согласие не является контрактом, предусматривающим права и ответственность каждой из сторон“, — уточнял один из судов Волгограда.

Один экземпляр „согласия“ ФСИН приобщала к личному делу зека, второй отправляла в Минобороны. Самим заключенным на руки не выдавали ничего. В указе Путина о помиловании проставляли дату, на следующий день после которой заключенного вывозили на фронт.

Официальное название документа — „Согласие о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ“. Заключенный подтверждал, что „выражает согласие“ добровольно и без принуждения с чьей-либо стороны, а „решение о защите народа и Отечества“ принимает „с целью искупления вины перед обществом за совершенное преступление“.

Кандидатов переводили в приграничную ростовскую колонию ИК-12 и давали подписать в присутствии уполномоченных должностных лиц некий документ, который военные в судах называют „письменным согласием“.

При этом по изданному 15 февраля 2023 года приказу Минобороны о добровольческих формированиях включать в них зэков было прямо запрещено.

Кроме того, была разработана программа под названием „Za сVободу“. (Об этой, по-видимому, секретной, программе говорится в решении одного из судов, опубликованном, вероятно, по ошибке, так как само дело слушалось в закрытом режиме). Она предусматривала формирование штурмовых добровольческих отрядов „Шторм Z“ из числа „специального контингента“ — так в документах военного ведомства именовались заключенные.

Порядок отбора в колониях добровольцев „для выполнения особо важных боевых и специальных задач“ Минобороны разработало по поручению Путина, которое было дано президентом 5 февраля 2023 года, указывают суды.

В решениях судов Би-би-си нашла закрытую ранее официальную информацию о теневой категории „добровольцев спецконтингента“, которые воевали в отрядах „Шторм-Z“ весь второй год войны в Украине.

Например, минимальная гарантированная зарплата для участников войны в Украине составляла в начале 2023 года не менее 195 тысяч руб. в месяц. Официально заявлялось, что „Единственным условием получения является участие в СВО“. По факту же, бывшие заключенные из этой практики исключались. Согласно внутреннему приказу тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу, экс-заключенным зарплату определили минимум в два, а то и в четыре раза меньше (от 40500 до 92000 рублей).

Для них „установлены отдельные (отличные от других) нормы денежного содержания и дополнительных выплат“, пишут суды.

Как удалось установить Би-би-си, 16 апреля 2023 года вышло „решение Министра обороны РФ“, а чуть позже приказ Минобороны под грифом „для служебного пользования“ об оплате участия в „СВО“ бывших заключенных. Это позволяло не считать бывших заключенных ни военнослужащими, ни добровольцами — и, соответственно, не выплачивать им или их родственникам предусмотренные законами и президентскими указами суммы.

Суть судебных споров, конечно, заключалась не в словах, а в денежных суммах. „Добровольцам спецконтингента“ и их родственникам суды отказывают в выплатах и льготах, установленных федеральными законами и президентскими указами для добровольческих формирований.

„Специальным“, по версии судов, было само созданное вне закона „Об обороне“ формирование „Шторм Z“. „Военную службу в войсковой части <…> не проходил и контракт о прохождении военной службы (пребывании в добровольческом формировании), а также иные соглашения, в том числе трудовой договор с войсковой частью <…> не заключал. В период участия в СВО <…> пребывал в специальном формировании ШТОРМ-“Z“, отличающемся по своей правовой природе от добровольческого формирования“, указал суд в Волгограде. Почти дословно это повторил суд в Солнечногорске, уточнив, что спецформирование для зеков создавалось за рамками статьи о добровольческих формированиях закона „Об обороне“.

Командирам, похоже, эту схему объяснили не сразу. Сначала они издавали приказы о зачислении бойцов в списки личного состава штурмовых рот на основании контрактов и увольняли со справкой об участии в так называемой СВО. А потом по требованию начальства вносили поправки в те же приказы с таким, например, уточнением: „“Контракт“ читать как „согласие““.

Близким родственникам за гибель заключенного на фронте Минобороны приказало выплачивать 5 млн рублей, по аналогии с указом Путина о единовременных выплатах другим участникам „СВО“.

Однако за ранение экс-зэкам полагалась единовременная выплата от 50 тысяч и всего максимально до 300 тысяч рублей, в то время как обычным военнослужащим — 3 млн рублей по факту ранения и еще дополнительно 3 млн в случае, если ранение привело к увольнению со службы.

Все страховые суммы — более 8 млн рублей „гробовых“ и до 2,5 млн рублей за инвалидность и увечья — спецконтингенту оказались не положены.

„Освидетельствованию на предмет годности к военной службе не подлежат“

Как рассказывал „Новым известиям“ депутат из Татарстана Эдуард Шарафиев, заключенные на фронте полгода числились за ФСИН, а не Минобороны. И по этой причине возникали „бюрократические проблемы для ФСИН“, объяснял он: „Например, как учитывать тех, кто оказался убитым или в плену? Для ФСИН это проблема, так как необходимо обеспечивать изменение правового статуса такого зэка“.

Некоторым помилованным еще в 2022 году, когда их вербовали в ЧВК „Вагнер“, выдавали военные билеты самопровозглашенных республик — так, например, мать погибшего в Соледаре бывшего зека доказала, что он был военным. О таких же военных билетах — старого образца — рассказывали Би-би-си бойцы „Шторм Z“ и их родственники.

Выжившие на фронте штурмовики возвращались домой после тяжелого увечья без справок о ранении и участии в „СВО“. По закону определить категорию годности человека к военной службе и тяжесть увечья, а также подтвердить, что он получил его именно на войне, может только военная врачебная комиссия. По приказу министра обороны от 15 февраля 2023 года комиссии в госпиталях обязаны проводить освидетельствование добровольцев.