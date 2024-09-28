Пилот истребителя F-16 оценил возможности украинцев: „настанет день, когда Россия столкнется с тем, чего еще не видела“

„Мы сразу поняли, что это отличный истребитель, который может перехватывать советские самолеты. Когда я пилотировал F-16, был пик Холодной войны. Я помню, как моя эскадрилья перехватывала по 500 советских самолетов в разных условиях – днем, ночью, в облачную и в ясную погоду. И это меня удивляло, я думал, он создан для сбрасывания бомб“, – сказал бывший пилот F-16.

Полковник Норвежских королевских ВВС в запасе, бывший пилот истребителя F-16 Пер Эрик Солль признал, что если бы ему сейчас пришлось сесть за штурвал переданного украинцам F-16, он не сразу осмелился бы это сделать. „Я не мог бы сесть в кабину и лететь, поскольку самолет модифицирован“, – сказал Солль, который летал на F-16 10 лет с 1985 года. Тогда это было новое приобретение норвежских ВВС, произведенное в США.

Наконец поползли слухи, что летом 2022 года украинских пилотов стали обучать полетам на истребителях F-16. В конце этого лета первые десять истребителей были переданы Украине. Сам факт, что страна держится больше 2,5 лет, сейчас получила F-16, и начнет новый этап, настраивает на оптимистический лад. Все аргументы за и против могут представить только пилоты, которые летали на F-16. Благодаря посольству Норвегии в Литве Delfi удалось поговорить с одним пилотом.

Война растянулась на месяцы, годы, были тяжелые потери, но несколько раз „уничтоженная“ российской пропагандой украинская авиация продолжала атаковать. Украинские ВВС до сих пор не уничтожены и выполняют свои задачи – и это уже чудо. А вместе с тем и доказательство, каковы реальные возможности российских ВВС и воздушной обороны. И наоборот. Два с половиной года назад, когда Украина молила союзников о помощи – закрыть воздушное пространство и охранять его с помощью истребителей НАТО или хотя бы передать их, пусть старые модели, украинцам – такие предложения казались безумием, сложно осуществимыми.

Вся украинская авиация нейтрализована – уничтожена, разбросана, она не может действовать эффективно. Об этом на первой неделе войны надеялись, должны были рапортовать российские генералы. Война в Украине будет длиться несколько дней, максимум недель, обещали они.

А пока, по его словам, украинцы на F-16 будут защищаться - это логично и не менее важно. „Я думаю, что еще долго основное внимание будет уделяться миссиям воздушного боя. И дело в том, что воздушная оборона – как системы ПВО на суше, так и истребители с ракетами „воздух-воздух“ большой дальности, например, AMRAAM, дополняют друг друга.

Украина хочет не только защищаться, т.е. сбивать дроны и круизные ракеты, но и выполнять иные задачи, особенно миссию ударов по удаленным объектам. Для этого нужно намного больше, чем F-16. „Им нужен не только сам истребитель, но и все системы: самолеты для управления и руководства атакой, разведчики – от спутников до дронов, чтобы найти объекты, самолеты-заправщики в воздухе, поскольку это более длительные миссии, а также помощь электронного боя. Для этих миссий нужны специализированные самолеты, которые могут уничтожать наземные системы ПВО, только после их нейтрализации можно атаковать намеченные цели. Иными словами, одних F-16 мало, нужны всесторонне действующие системы“, – сказал Солль.

Солль и другие пилоты все время подчеркивают, что сами F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход войны. Тем более – против такого противника, как Россия, который нанес немалый ущерб украинским ВВС. Украине пообещали 85 истребителей F-16, а позже, когда Западные страны перейдут на F-35 пятого поколения, по словам Солля, возможно, что число F-16 для Украины превысит и сотню. Но не это сейчас главное.

Самим истребителям уже 40 лет, но благодаря модернизации, по словам Солля, их можно назвать достаточно современными. „Это старый каркас с новыми внутренностями. И хорошо подготовленные украинские пилоты могут его успешно использовать“, – сказал собеседник.

В 2000 г. истребитель был обновлен по программе Mid-Life Update – MLU. На обновленных истребителях норвежские и датские военные выполняли миссию воздушной полиции в странах Балтии, а в военных операциях – в Афганистане, Ливане, Ираке могли атаковать наземные объекты. И сейчас десятки F-16 передают Украине.

Если брать один компонент в отдельности, то он не будет столь эффективным. Я думаю, чем больше F-16 украинцы получат для таких миссий, тем быстрее мы увидим положительный результат – будет сбито больше дронов и ракет“, – сказал собеседник.

Он также заметил, что подготовка пилотов требует времени. Речь идет не об одном годе. „Мне потребовалось три года, чтобы достичь низшего оперативного уровня пилотирования. Сегодня это требует еще больше времени. Даже если ты опытный пилот, летающий на других самолетах, тебе потребуются специализированные курсы“, - сказал Солль, который заметил, что пилоты и обслуживающий персонал также должны отлично владеть английским, чтобы разобраться в документах.

„F-16 - это опасный и требовательный самолет, часто случаются инциденты на небольшой высоте, особенно во время боя. Надо быть опытным пилотом и уметь справляться со сложной миссией. В долгосрочном периоде лучше быть гарантированным, что пилоты и обслуживающий персонал будут на 100% квалифицированными, прежде чем вступить в бой. В противном случае последствия будут серьезными“, – предупредил пилот F-16.

Он скептически оценил идею разрешить летать пилотам-иностранцам, у которых есть опыт управления F-16. Даже если бы удалось преодолеть юридические препятствия и появились десятки или сотни добровольцев, то возникли бы практические дилеммы. Например, что будет, если собьют такой F-16, который пилотировал американец, датчанин или норвежец, а пилот попадет в плен? Ведь такие пилоты - более ценная добыча, поскольку больше знают о „кухне“ НАТО. „Получить истребитель - одно, а совсем иное – операторы радаров, система управления и командования (C2). Все говорят по-украински. И ты должен понимать украинский, и как они воюют. Поэтому если ты квалифицированный норвежский пилот или пилот другой страны, ты не сможешь сразу же стать частью украинской системы. Надо выучить украинский, понять саму систему“, – напомнил собеседник.