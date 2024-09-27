Кофе по-нарвски? У лестницы Гана установили торговый автомат, но кофе он не дает(1)
Фирма Sanitex OÜ начала устанавливать в Нарве уличные кофейные автоматы – первый появился на верхнем променаде, рядом с лестницей Гана, но, к большому разочарованию любителей кофе, пока не работает, пишет gazeta.ee.
Вчера вечером новый торговый автомат, который может предложить 24 вида напитков, хотел опробовать известный нарвский гид Александр Опенко, но автомат сообщил на английском: „No water“. То есть, „нет воды“. После чего в соцсетях новшество тут же окрестили „кофемашиной по-нарвски“.
Сегодня днем автомат вообще не работал, но интерес у местных жителей все равно вызывал. „Удивительно, что именно сейчас решили установить, а не летом. Хотя, может быть, зимой как раз приятно будет выпить здесь кофе, погреться!“ – сказала „Нарвской газете“ молодая женщина, гулявшая по променаду.
Главный специалист отдела городского имущества Екатерина Казакова пояснила „Нарвской газете“, что пока идет процесс установки и подключения торговых автоматов с кофе. Всего предложений об установке кофейных автоматов на городской земле было несколько, фирма Sanitex OÜ выиграла конкурс и теперь сможет установить кофейные автоматы в трех местах: у лестницы Гана, у топонима „Нарва“ на Петровской площади и у парковки в Нарвском порту.
На сайте фирмы сказано, что входящее в нее отделение GoBox — оператор автоматов по продаже кофе и закусок, работающий с 2011 года. „Мы управляем крупнейшей сетью общественных торговых автоматов в Эстонии, обслуживая более 150 000 клиентов в месяц. Мы являемся официальным представителем брендов Lavazza Vending и Lavazza Blue в Эстонии“, – говорится там. „Нарвская газета“ связалась с GoBox и поинтересовалась, когда новые автоматы заработают и получила ответ, что автомат заработает в ближайшие три дня.
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