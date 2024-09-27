Нарвские власти планируют выставить на продажу небывалое количество муниципальной недвижимости

Таким образом власти надеются частично закрыть существенную дыру в нарвском бюджете. Напомним, что в начале августа „Нарвская газета“ писала о том, что за первое полугодие городской бюджет был выполнен не на 50, а всего на 45%, из-за чего образовался дефицит в размере 6, 5 миллионов евро. Мэр Нарвы Яан Тоотс попросил городских чиновников дать предложения: на чем мэрия могла бы сэкономить и пообещал журналистам, что расскажет, к каким решениям в итоге пришли.

„Покупают, когда все плохо“

На прошлой неделе директор финансового департамента Нарвы Елена Голубева рассказала журналистам на инфочасе, что окончательные итоги исполнения бюджета подведут в октябре, но сейчас ситуация немного улучшилась: стал более активно поступать подоходный налог, доходы от городских учреждений. Мэр Нарвы Яан Тоотс сообщил, что горуправа утвердила план продажи муниципальных квартир. А вицэ-мэр Олег Карпиков добавил, что Нарва планирует выставить на продажу небывалое количество муниципальной недвижимости – целых 60 объектов, что может пополнить бюджет. Не говоря уже о том, что с городского баланса снимется немало зданий, которые больше не нужно будет отапливать.

На разочарованный вопрос одного из журналистов „да кому сейчас нужна эта недвижимость в Нарве?“ Карпиков ответил, что именно сейчас настало благоприятное время для покупки недвижимости. „Как экономист вам скажу – покупать надо тогда, когда все плохо. И бизнес именно так и делает“, – сказал вице-мэр. В качестве примера неожиданно удачной продажи недвижимости он вспомнил о продаже здания бывшего детсада Нарвской Православной гимназии. Также городу удалось продать здание цветочного магазина, а сейчас готовятся выставить на продажу аптеку в Торговом центре на Кренгольме. Вице-мэр рассказал, что готовится к продаже целый ряд объектов недвижимости. Он напомнил, что еще в июне городское собрание утвердило новый порядок продажи городского имущества, которое теперь разрешено продавать на портале osta.ee, как это уже делают другие самоуправления.