Нарвские власти планируют выставить на продажу небывалое количество муниципальной недвижимости(1)
Нарвские власти планируют выставить на продажу небывалое количество муниципальной недвижимости, в которой город на сегодняшний день не нуждается, исключив при этом из условий продажи традиционные инвестиционные обязательства, пишет gazeta.ee.
Таким образом власти надеются частично закрыть существенную дыру в нарвском бюджете. Напомним, что в начале августа „Нарвская газета“ писала о том, что за первое полугодие городской бюджет был выполнен не на 50, а всего на 45%, из-за чего образовался дефицит в размере 6, 5 миллионов евро. Мэр Нарвы Яан Тоотс попросил городских чиновников дать предложения: на чем мэрия могла бы сэкономить и пообещал журналистам, что расскажет, к каким решениям в итоге пришли.
„Покупают, когда все плохо“
На прошлой неделе директор финансового департамента Нарвы Елена Голубева рассказала журналистам на инфочасе, что окончательные итоги исполнения бюджета подведут в октябре, но сейчас ситуация немного улучшилась: стал более активно поступать подоходный налог, доходы от городских учреждений. Мэр Нарвы Яан Тоотс сообщил, что горуправа утвердила план продажи муниципальных квартир. А вицэ-мэр Олег Карпиков добавил, что Нарва планирует выставить на продажу небывалое количество муниципальной недвижимости – целых 60 объектов, что может пополнить бюджет. Не говоря уже о том, что с городского баланса снимется немало зданий, которые больше не нужно будет отапливать.
На разочарованный вопрос одного из журналистов „да кому сейчас нужна эта недвижимость в Нарве?“ Карпиков ответил, что именно сейчас настало благоприятное время для покупки недвижимости. „Как экономист вам скажу – покупать надо тогда, когда все плохо. И бизнес именно так и делает“, – сказал вице-мэр. В качестве примера неожиданно удачной продажи недвижимости он вспомнил о продаже здания бывшего детсада Нарвской Православной гимназии. Также городу удалось продать здание цветочного магазина, а сейчас готовятся выставить на продажу аптеку в Торговом центре на Кренгольме. Вице-мэр рассказал, что готовится к продаже целый ряд объектов недвижимости. Он напомнил, что еще в июне городское собрание утвердило новый порядок продажи городского имущества, которое теперь разрешено продавать на портале osta.ee, как это уже делают другие самоуправления.
По новому порядку покупатель недвижимости больше не должен брать на себя инвестиционные обязательства, а также придерживаться использования купленной земли строго по целевому назначению. Все это должно сделать нарвскую недвижимость привлекательнее для потенциальных покупателей. Однако чем заканчиваются покупки городской недвижимости без обязательств, нарвитянам давно и печально известно – достаточно вспомнить многострадальный Дом культуры имени Герасимова или здание бывшего общежития на Космонауди, ставшее головной болью для жителей соседних домов.Так стоит ли снова наступать на те же грабли, поинтересовалась „Нарвская газета“. Вице-мэр ответил, что минимальные обязательства у покупателя все же будут – например, он должен будет снести непригодную к использованию недвижимость и содержать в порядке территорию участка.
Недвижимость, от которой отказываются
Однако есть случаи, когда арендаторы или застройщики, наоборот, теряют интерес к уже имеющейся недвижимости. К примеру, „Нарвская газета“ уже писала о том, что НКО „Центр трудных детей“, арендовавшее помещение бывшего детсада на Кренгольме, свернуло деятельность и распродает имущество, чтобы погасить долги по аренде перед городом. Хотя город поддерживал НКО, работавшее в Нарве с 2002 года, справиться с финансовыми трудностями оно не смогло.
По словам Карпикова, не исключено, что это только начало, и в будущем году таких отказов станет больше. Он привел в пример компанию Narva Beach, которая собиралась построить в Нарве центр пляжного отдыха и спорта в районе Кренгольма. однако недавно отказалась от права застройки на 50 лет, которое получила от города в 2022 году. Как пояснила компания, у нее были планы привлекать туристов и найти финансирование для своих проектов из европейских фондов, однако сейчас ни одна из этих перспектив ей не светит.Итак, насколько действительно нарвская недвижимость интересна инвесторам, покажет только будущее. А о том, как город справился и справился ли с дефицитом бюджета – узнаем в октябре.
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