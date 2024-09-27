Правда ли, что в сентябре 2024 года в России стартовала кампания „Солдат ребёнка не обидит“?

На одном из видео некая Наталия Бастрикова, представленная как врио министра образования и науки Курской области, рассказывает о стартующей с новым учебным годом кампании „Солдат ребёнка не обидит“. Цель последней, как утверждается, — обучить юное поколение правилам общения с российскими участниками войны с Украиной „во избежание конфликтных и трагичных ситуаций“. Например, детям рекомендуется улыбаться военным, вести разговор на тему увлечений или погоды, но не кричать, не затрагивать политику или темы интимного характера. Особое внимание в буклете уделено одежде: так, мальчикам не рекомендуется при встрече с военным иметь окрашенные волосы, носить короткие шорты и яркую одежду, а девочкам — юбки. Аналогичные видео появились с участием чиновников Брянской, Саратовской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областей.На ещё одном видео женщина за кадром рассказывает о том, что её дочь в школе получила такой же буклет. В некоторых публикациях из субтитров этого видео можно узнать, что дело происходит в Перми.Все эти видео, а также снимки страниц буклета, широко распространились по соцсетям — Facebook, X (было несколько особенно популярных твитов), TikTok и Telegram.