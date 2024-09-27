Правда ли, что в сентябре 2024 года в России стартовала кампания „Солдат ребёнка не обидит“?
Осенью 2024 года соцсети обошли видеоролики с буклетами, обучающими детей правильно вести себя с военнослужащими. Мы проверили подлинность этих видео.
На одном из видео некая Наталия Бастрикова, представленная как врио министра образования и науки Курской области, рассказывает о стартующей с новым учебным годом кампании „Солдат ребёнка не обидит“. Цель последней, как утверждается, — обучить юное поколение правилам общения с российскими участниками войны с Украиной „во избежание конфликтных и трагичных ситуаций“. Например, детям рекомендуется улыбаться военным, вести разговор на тему увлечений или погоды, но не кричать, не затрагивать политику или темы интимного характера. Особое внимание в буклете уделено одежде: так, мальчикам не рекомендуется при встрече с военным иметь окрашенные волосы, носить короткие шорты и яркую одежду, а девочкам — юбки. Аналогичные видео появились с участием чиновников Брянской, Саратовской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областей.На ещё одном видео женщина за кадром рассказывает о том, что её дочь в школе получила такой же буклет. В некоторых публикациях из субтитров этого видео можно узнать, что дело происходит в Перми.Все эти видео, а также снимки страниц буклета, широко распространились по соцсетям — Facebook, X (было несколько особенно популярных твитов), TikTok и Telegram.
Первое, что бросается в глаза при просмотре видеороликов с участием российских чиновников, — неполное соответствие артикуляции их лиц произносимым словам. Кроме того, зубной ряд, например, Натальи Бастриковой в разных кадрах выглядит по-разному.
12 сентября, вскоре после начала распространения видео, его содержание опровергли в официальном Telegram-канале правительства Курской области. Там заявили, что за основу был взят реальный августовский ролик с Натальей Бастриковой, посвящённый организации дистанционного обучения в школах.
Впоследствии аналогичные опровержения последовали из Воронежской (вот оригинальный ролик министра образования региона Натальи Салогубовой), Брянской, Белгородской, Ростовской и Саратовской областей. Судя по всем обстоятельствам, ролики были созданы при помощи нейросетей на основе видео с реальными выступлениями областных чиновников. О некоторых таких случаях 13 сентября рассказал ТАСС. Отдельные ролики про буклет (в частности, с Салогубовой) появились в Сети позже этой даты.
Отдельного внимания заслуживают сами буклеты. В дизайне использован шрифт, довольно нехарактерный для русскоязычной типографики.
Это так называемая болгарская кириллица, или болгарица. Она характерна для болгарской школы шрифтового дизайна и призвана подчеркнуть идентичность местной письменности. Очень странно видеть её в официальных российских буклетах.
В нижней части буклетов указано, что акция проводится при поддержке партии „Единая Россия“, РПЦ и организации ветеранов „Боевое братство“ (её контакты также приводятся на буклете). Однако официальные ресурсы ни одной из этих организаций не распространяли информацию о подобных буклетах.
Что касается ролика якобы от лица матери школьницы, получившей такой буклет, то он также выглядит весьма сомнительно. Во-первых, в ряде публикаций он имеет субтитр „09.09.2024“, тогда как женщина на видео упоминает 1 сентября. Кроме того, этот ролик — единственное упоминание существования такого буклета, за исключением фейковых видео с российскими чиновниками, тогда как листовки, одобренные на уровне РПЦ и „Единой России“, должны были только в одной Перми получить сотни, а то и тысячи школьников.
Таким образом, всё говорит о том, что перед нами серия фейковых роликов, созданная, скорее всего, за пределами России.
Итог: Фейк