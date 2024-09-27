Чемпион Украины по ММА погиб в Курской области

„С глубокой скорбью сообщаем о гибели молодого спортсмена, чемпиона Украины по ММА Назария Гаврильца из Калушской громады, Ивано-Франковской области. Назарий отдал свою жизнь, выполняя специальное задание на территории Курской области РФ. Назарий был старшим оператором группы специального назначения“, - говорится в заявлении Комитета.

Спортсмен не дожил полтора месяца до своего 22-летия, пишет Sport.ua.

В начале мая в зоне боевых действий погиб украинский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко.

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