Чемпион Украины по ММА погиб в Курской области
Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец погиб в Курской области. Об этом сообщается в Facebook Спортивного комитета Украины.
„С глубокой скорбью сообщаем о гибели молодого спортсмена, чемпиона Украины по ММА Назария Гаврильца из Калушской громады, Ивано-Франковской области. Назарий отдал свою жизнь, выполняя специальное задание на территории Курской области РФ. Назарий был старшим оператором группы специального назначения“, - говорится в заявлении Комитета.
Спортсмен не дожил полтора месяца до своего 22-летия, пишет Sport.ua.
В начале мая в зоне боевых действий погиб украинский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко.
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