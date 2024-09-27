Главный тренер молодежной сборной Эстонии по футболу сменит украинского специалиста на посту главного тренера „Курессааре“

Роман Кожуховский возглавлял „Курессааре“ на протяжении последних пяти лет. В начале текущего сезона украинский тренер объявил, что этот сезон станет для него последним в клубе.

Сандер Пост, обладающий тренерской лицензией УЕФА PRO, ранее работал главным тренером и спортивным директором вильяндиского „Тулевика“.

„Я очень мотивирован и с нетерпением жду нового сезона. Надеюсь вместе с командой добиться многих побед и порадовать болельщиков Курессааре“, — сказал Пост.

Марио Пруул, член правления „Курессааре“, прокомментировал подписание контракта с Сандером Постом: „Мы рады, что нам удалось заранее утвердить главного тренера и очень довольны тем, что Сандер возьмет на себя руководство основной командой со следующего сезона. Теперь мы можем сосредоточиться на подборе следующих элементов, чтобы как можно лучше подготовиться к сезону 2025 года“.

За семь туров до конца текущего сезона „Курессааре“ занимает девятое место в таблице Премиум-лиги, набрав 25 очков.

Роман Кожуховский возглавляет „Курессааре“ с 2020 года и стал рекордсменом клуба по продолжительности работы на посту главного тренера. Свой последний матч в этой роли 45-летний украинский специалист проведёт 23 ноября, когда его команда встретится в 1/8 финала с победителем пары „Флора“ – „Пайде“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .