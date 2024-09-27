ВИДЕО | „Вероятно, будет много жертв“. Ураган „Хелен“ ударил по Флориде

За несколько часов до выхода на сушу „Хелен“ резко усилилась: американский Национальный центр по исследованию ураганов повысил ее категорию до четвертой — „чрезвычайно опасный ураган“.

Множество округов и населенных пунктов Флориды еще до выхода урагана на берег оказались затоплены и лишены электричества и связи.

Губернатор Флориды Рон Десантис на пресс-конференции около полуночи по местному времени объявил, что пока известно об одном погибшем — в районе города Тампа. При этом „око“ урагана прошло примерно в 150 километрах западнее Тампы.

Десантис сказал, что ветер в центре урагана будет настолько сильным, что людям следует опасаться его так же, как торнадо.

„Когда флоридцы проснутся завтра утром, то, скорее всего, узнают о новых жертвах. И совершенно точно — о материальных потерях“, — сказал губернатор Десантис.

Метеорологи предсказывали, что постоянная скорость ветра при выходе „Хелены“ на сушу будет достигать 215 км/ч. По привычной в Европе шкале Бофорта ураганом считается в два раза более „слабый“ ветер — от 117 км/ч.

Уровень воды на океанском берегу, как предупреждали синоптики и местные власти, может местами подняться на шесть метров, а многие территории в глубине суши затопит мощнейшим ливнем.

Заместитель директора Национального центра по исследованию ураганов Джейми Роум сказал в эфире телекомпании CNN, что „Хелен“ приведет к небывалым наводнениям в глубине суши и, вполне вероятно, унесет много жизней.

„В исторической перспективе 50% жертв пришлось именно на такие ситуации. В этой ситуации, с такими потенциальными наводнениями, вероятно, будет много жертв“, — сказал Роум.

Директор Национального центра по исследованию ураганов Майкл Бреннан за несколько часов до выхода урагана на сушу сказал, что в некоторых местах он может создать условия, в которых невозможно будет выжить.