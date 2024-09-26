„Прекращения огня не будет“. Израиль отверг предложение о перемирии и обещает продолжать удары по „Хезболле“

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильским военным продолжать сражаться „в полную силу“ и оставил без ответа вчерашний призыв о прекращении огня, сообщает его канцелярия.

В среду 11 стран и Евросоюз в совместном заявлении призвали Израиль и „Хезболлу“ объявить трехнедельное перемирие и за это время попытаться урегулировать конфликт мирными средствами.

Заявление подписали США, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Канада, Австралия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Евросоюз.

В ответ на это предложение канцелярия Нетаньяху заявила: „Новости о прекращении огня — неправда. Это американо-французское предложение, на которое премьер-министр даже не отреагировал“.

„Премьер-министр приказал ЦАХАЛу продолжать боевые действия с полной силой и в соответствии с представленными ему планами. Кроме того, боевые действия в Газе будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны“, — отмечает офис Нетаньяху.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац позже уточнил, что „на севере прекращения огня не будет“. „Мы продолжим борьбу с террористической организацией „Хезболла“ всеми силами до победы и безопасного возвращения жителей севера в свои дома“, — говорится в заявлении Каца, опубликованном в соцсети X.

Израильские военные заявили, что их истребители нанесли удар по объектам инфраструктуры на границе Сирии и Ливана, которые, по мнению Армии обороны Израиля, используются „Хезболлой“ для „передачи оружия“.

ЦАХАЛ заявляет, что его цель — „предотвратить ввоз оружия в Ливан и вооружение „Хезболлы““, и израильские войска будут продолжать „атаковать с применением силы, чтобы нанести ущерб и уничтожить военный потенциал и инфраструктуру“.

Министр транспорта Ливана Али Хамиех утверждает, что израильский удар пришелся на сирийскую часть небольшого моста, который пересекает Ливан, пишет BBC News Русская служба.