Путин объявил об изменении ядерной доктрины. Значит ли это, что Россия готовит ядерный ответ на удары по своей территории?

Кроме того, в феврале 2023 года Россия приостановила свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Это соглашение с США оставалось последним документом, ограничивающим ядерные арсеналы двух стран и одной из немногих сфер, где Москва и Вашингтон продолжали сотрудничество.

Спустя четыре года ситуация в области сдерживания радикально изменилась. Россия начала большую войну с Украиной, а Запад стал оказывать Украине поддержку.

Публикация „Основ государственной политики в области ядерного сдерживания“ в 2020 году была воспринята как жест, направленный на разрядку, поскольку этот документ делал политику в области стратегического ядерного сдерживания более прозрачной и понятной.

Применение ядерного оружия будет рассматриваться уже при получении „достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы“, включая „самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты“.

В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию;

„Современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников“, — заявил Путин.

Во время заседания Постоянного совещания российского Совбеза по ядерному сдерживанию Путин предложил внести изменения в документ, который называется „Основы государственной политики в области ядерного сдерживания“. Этот документ стал публичным всего четыре года назад, когда была принята его нынешняя редакция.

„Беларусь официально получила ядерный зонтик при любом нападении на нее — это уже фиксировалось другими словами в военной доктрине Союзного государства. То, что участие в агрессии неядерного государства с участием ядерного может привести к ответному ядерному удару, уже фиксировалось в Будапештском меморандуме, подписанном Россией в 1994 году“, — замечает Максим Старчак.

В действующей доктрине действительно есть положения об агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, а также о воздействии на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий российских ядерных сил.

„Но фактически это уже рассматривалось как угроза, способная оказать негативное воздействие на стратегические силы сдерживания и при текущей доктрине“, — добавил эксперт.

„Это угроза существования государству, и угроза ядерному оружию. Если раньше условием применения ядерного оружия была атака баллистических ракет, то теперь это расширилось до всех средств воздушно-космического нападения“, — сказал он.

Как рассказал Би-би-си Максим Старчак из Центра международной и оборонной политики Университета Куинс, новые положения ядерной доктрины уточняют условия использования ядерного оружия, но причины его применения не меняются.

По их словам, ядерная доктрина — документ, который не обязывает руководство страны автоматически задействовать ядерное оружие в определенных ситуациях, описанных в ней. Она лишь дает возможность рассмотреть такой вариант с учетом многих факторов в международной обстановке.

Между тем, эксперты, к которым Русская служба Би-би-си обратилась с просьбой прокомментировать объявленные Владимиром Путиным изменения в доктрину, не считают, что этот документ принципиально изменился.

Изменение ядерной доктрины с учетом выхода Москвы из СНВ и большой кровопролитной войны, в причастности к которой российские власти постоянно винят Запад, выглядит довольно пугающим шагом.

Кто будет решать?

Вместе с тем руководитель проекта „Ядерное вооружение России“ Павел Подвиг считает, что действующая доктрина накладывала такие ограничения на применение ядерного оружия, что их захотели ослабить.

„Условия применения ядерного оружия — агрессия против России с применением либо оружия массового поражения, либо обычными средствами, но которые ставят под угрозу само существование государства. Если посмотреть на эту формулировку, то она довольно ограничивающая. И то, что было принято решение как-то эту формулировку изменить и подкорректировать, говорит о том, что это реальные ограничения, и они чувствуются“, — говорит Подвиг.

Однако он согласен с тем, что общие рамки действующей доктрины до сих пор позволяли использовать ядерное оружие в тех ситуациях, которые более детально описывают положения, озвученные Путиным. То есть общая декларация намерений в области ядерного сдерживания не изменилась.

Ядерные доктрины часто содержат довольно размытые формулировки. Это делается для того, чтобы у потенциального противника не было искушения совершить некое действие, близкое к „красной линии“, но без ее пересечения.

Но с учетом того, что сейчас Россия провозгласила сразу несколько украинских областей своей территорией, эта размытость включает в себя слишком много. Будет ли Россия считать агрессией появление в небе над Запорожьем или Крымом украинских ракет или истребителей? Особенно западного производства, что отдельно оговорено в новой редакции доктрины.

По словам Павла Подвига, „все-таки есть некое общее понимание границ возможного“: „Понятно, что удар по хранилищу боеприпасов — это не есть угроза существованию государства. Но, с другой стороны, кто будет это интерпретировать, кто это будет делать?“

Ядерная риторика