ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ крупно уступил рижскому ВЭФу в первом матче сезона эстоно-латвийской лиги

В первой четверти хозяева повели со счетом 15:9, но латыши совершили рывок, и счет стал 17:17. По итогам первой четверти „Калев/Крамо“ выигрывал со счетом 22:19. Вторая четверть также прошла в равной борьбе, и на перерыв команды ушли при счете 44:44.