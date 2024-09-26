Баскетбол
26.09.2024, 17:16

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ крупно уступил рижскому ВЭФу в первом матче сезона эстоно-латвийской лиги

 
Матч в записи
Kalev vs VEF
Kalev vs VEF
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Эстоно-латвийская баскетбольная лига Оптибет стартовала в четверг и для эстонских клубов. Первым сезон открывал „Калев/Крамо“, который в спортивном зале „Калев“ уступил одному из лучших латвийских клубов — рижскому ВЭФу со счетом 63:84. Матч в записи, краткий обзор и фотогалерея доступны только для подписчиков Delfi.

В первой четверти хозяева повели со счетом 15:9, но латыши совершили рывок, и счет стал 17:17. По итогам первой четверти „Калев/Крамо“ выигрывал со счетом 22:19. Вторая четверть также прошла в равной борьбе, и на перерыв команды ушли при счете 44:44.

В третьей четверти хозяева набрали всего семь очков, а преимуществом полностью владели баскетболисты ВЭФа, которые перед решающей четвертью вели со счетом 69:51. В последней четверти картина игры не изменилась — гости продолжили наращивать свое преимущество и одержали итоговую победу со счетом 84:63.

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